Attentats terroristes contre le Parlement iranien et le mausolée de l’imam Khomeiny à Téhéran : L’Algérie condamne des actes criminels

L'Algérie a condamné les attentats qui ont ciblé hier matin le siège du Parlement iranien et le mausolée de l'imam Khomeiny à Téhéran les qualifiant d'«actes criminels». «Les attaques terroristes qui ont ciblé mercredi matin le siège du parlement iranien et le mausolée de l'imam Khomeiny à Téhéran sont des actes criminels que nous dénonçons», a déclaré à l'APS, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif. «Attenter à des vies humaines en ce mois sacré de Ramadhan confirme encore une fois que les auteurs de ces crimes ignobles n'ont aucun lien avec la religion ni aucun sens de la morale», a indiqué M. Benali Cherif affirmant qu'ils «n'entameront en rien la détermination de la communauté internationale à poursuivre les efforts communs pour barrer la route à ces terroristes et déjouer leurs plans destructeurs», .«Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes et exprimons notre solidarité au gouvernement et au peuple iraniens», a ajouté le porte parole du MAE. «Nous réitérons notre condamnation du terrorisme sous toutes formes qui menace la sécurité et la stabilité des peules et des pays», a-t-il conclu.