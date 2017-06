Contrefaçon à Béjaïa : Plus de 3.000 supports audiovisuels saisis

Plus de 3.000 supports audiovisuels (CD et DVD) contrefaits ont été saisis à Bejaia, par les éléments de la brigade économique relevant de la sûreté de wilaya de Bejaia, dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon et la piraterie artistique et intellectuelle, a indiqué hier, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Les éléments de la brigade de lutte contre la contrefaçon ont découvert les supports contrefaits dans un local commercial lors d'une opération d'assainissement à la cité Eucalyptus, dont le propriétaire fabriquait des supports médiatiques à l'aide d'un matériel informatique de confection, précise le communiqué. La marchandise saisie a été remise à l'Office national des droits d'auteurs (ONDA), conformément à l'article 146 de l'ordonnance 03-05 daté du 19-07-2017 relative à la protection des droits d'auteurs et des droits voisins, ajoute la même source.(APS)