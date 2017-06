A Chlef : Production prévisionnelle d’1,5 million qx de céréales

Une production prévisionnelle de plus de 1,5 million de quintaux de céréales et légumes secs est attendue dans la wilaya de Chlef, au terme de la campagne moissons/battages 2016-2017, dont le lancement officiel est intervenu mercredi à partir de la daïra de Boukadir. Selon le directeur des services agricoles de la wilaya, Mokhtar Belaid, cette campagne 2017 est en hausse comparativement à la campagne écoulée, citant à l’origine une amélioration du rendement à l’hectare pour toutes les récoltes, grâce notamment à la mécanisation du secteur et au relèvement des superficies irriguées à 7000 ha, a-t-il expliqué.

Le même responsable a, aussi, signalé une extension des surfaces des légumes secs( lentilles et pois chiche), grâce à la mise en valeur de toutes les terres de la région de Bouzeghaia, réputée pour ce type de cultures, portant ainsi la superficie ciblée par la présente campagne moissons battages à plus de 91.000 ha, dont 66.000 ha de blé dur.

Le directeur de la Coopérative de céréales et légumes secs(CCLS) de la wilaya, Tahar Abboura a fait part de la mobilisation de tout les moyens susceptibles d’assurer le bon déroulement de cette campagne, dont la garantie d’une surface globale de stockage pour près de 517.000 q de récoltes, à travers 11 points de collecte, extensibles au besoin. M. Abboura s’est, également, félicité de la hausse intervenue, cette année, dans le rendement de certaines cultures, dont les lentilles et le pois chiche, dont les rendement ont atteint respectivement des fourchettes entre 21 et 24 q/ha, pour le premier et 16 et 20 q/ha pour le second, au moment ou le blé tendre devrait atteindre un rendement de 16 q/ha, et l’orge 14q/ha.

Le responsable a, également, signalé la location d’un nombre de dépôts par l’Office national des céréales, au niveau des zones reculées dans un objectif d’éviter aux agriculteurs les longs déplacements, et de leur assurer les meilleurs conditions possibles pour le stockage de leur culture