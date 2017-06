Importation de Produits alimentaires : Hausse de la facture

La facture globale d’importation des principaux produits alimentaires a connu une hausse de plus de 17% sur les quatre premiers mois de 2017 par rapport à la même période de 2016, notamment pour les laits et dérivés et les viandes, a appris l’APS auprès des Douanes. Ainsi, le montant des importations du lait et produits laitiers s’est chiffrée à 545,25 millions de dollars sur les quatre premiers mois de 2017 (contre 311,85 millions de dollars sur les quatre premiers mois en 2016), soit une hausse de près de 75%.

Pour ce qui est des viandes, les importations se sont chiffrées à 96,65 millions de dollars (contre 72,22 millions de dollars), en augmentation de près de 34%. Quand aux sucres et sucreries, la facture d’importation s’est établie à 293,71 millions de dollars (contre 244,62 millions de dollars), en hausse de près de 20,1%. La facture d’importation du café et thé s’est établie à 128,22 millions de dollars (contre 108,22 millions de dollars), un bond de près de 18,5%.

Les légumes secs et autres ont été importés pour un montant de 133,72 millions de dollars (contre 128,74 millions de dollars), en hausse de près de 4%. Cependant, la facture d’importations des céréales, semoules et farine a légèrement baissé à 949,1 millions de dollars (contre près de 968 millions de dollars), en baisse de près de 2%. Ainsi, la facture d’importation des ces six produits a augmenté à 2,14 milliards de dollars sur les 4 premiers mois de 2017 contre 1,83 milliard de dollars à la même période de 2016 (+17,07%). Quant à la facture globale des importations alimentaires, elle a été de 2,82 milliards de dollars sur les 4 premiers mois de 2017 contre 2,62 milliards de dollars à la même période de 2016, en hausse de 7,8%. (APS)