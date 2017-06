Développement de la pêche : améliorer l’insertion professionnelle

Des experts de l’Union européenne en formation et ingénierie pédagogique ont tenu, à Oran, une rencontre avec les professionnels de la pêche pour analyser et adapter des programmes de formation dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, a-t-on appris du directeur de la valorisation des compétences professionnelles au niveau du ministère de l’Agriculture.

«Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du Programme d’appui à la diversification de l’économie, pêche DIVICO 2», a précisé M. Guenatri Fouad, ajoutant que la réunion, tenue au niveau de l’Institut des techniques de la pêche et de l’aquaculture d’Oran (ITPA), vise à analyser les contenus du programme de formation dans le domaine de la pêche dans l’objectif de l’adapter aux réalités du terrain.

Cette rencontre, ayant regroupé également des enseignants de l’ITPA et le directeur local de la pêche, a permis aux professionnels du secteur «d’évaluer leur formation et de montrer si elle correspondait aux exigences et réalités du terrain», a souligné le même responsable.

L’objectif de cette manifestation est d’analyser de près les programmes de formation que ce soit dans les domaines de la conduite des navires, de la pêche ou de l’aquaculture en vue de les mettre à jour et d’améliorer l’insertion professionnelle des diplômés dans des milieux productifs, a expliqué M. Guenatri.

Des rencontres similaires sont prévues au cours de cette semaine dans les villes côtières de Béni Saf (Ain Temouchent) et Ghazaouet (Tlemcen), ce qui permettra d’avoir différents avis quant à la qualité des programmes dispensés et les aspects devant être améliorés.

Le programme «Diveco 2» est financé par l’Union européenne à hauteur de 15 millions d’euros. Il est mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

L’objectif de l’Algérie, via le plan national de développement de la pêche et de l’aquaculture «Aquapêche 2020» et du «Diveco 2» est d’atteindre une production aquacole de 100.000 tonnes de poissons contre 5.000 tonnes actuellement. Le renforcement de la pêche artisanale, le lancement du pescatourisme, la mise en place d’un système d’informations sont, entre autres, des axes à concrétiser dans le cadre de ce programme.