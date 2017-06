Canicule dans plusieurs régions du pays : La Protection civile en alerte

La Direction générale de la Protection civile à mis en alerte toutes les unités d’intervention en intensifiant ses actions de prévention et de sensibilisation nécessaires, en raison de la canicule qui touche plusieurs wilayas, indique un communiqué de la Protection civile. La Protection civile a également rappelé les consignes de prévention à prendre durant les périodes de grande chaleur, recommandant de «fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil, maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure et ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit».

Il est également recommandé de «provoquer des courants d’air dans tout le bâtiment dès que la température extérieure est plus basse que la température intérieure, de baisser ou éteindre les lumières électriques, de ne pas s’exposer au soleil, en particulier les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques, ainsi que les enfants». La Protection civile a suggéré en outre de «se déplacer tôt le matin ou tard le soir, en particulier dans les wilayas de l'intérieur du pays, et rester à l’ombre dans la mesure du possible, alors que s'il y a nécessité de sortir, il est recommandé de porter un chapeau, des vêtements légers (coton) et amples, de préférence de couleur claire». Dans son communiqué, la Protection civile a exhorté les citoyens à «éviter les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop importante comme les activités sportives, le jardinage ou le bricolage, de ne pas se baigner dans des réserves d’eau et de prendre régulièrement dans la journée des douches ou des bains frais».

«Les personnes dépendantes, comme les nourrissons et les enfants, les personnes âgées, malades ou celles ne pouvant pas jeûner doivent être aidées en leur proposant régulièrement des boissons», ajoute le communiqué. Pour ce qui est des conducteurs, «il est conseillé à ceux dont le véhicule n'est pas équipé d’air conditionné d’éviter d’effectuer de longs trajets au cours de la journée et de ne jamais laisser les enfants seuls à l’intérieur d’un véhicule». (APS)