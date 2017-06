Réalisation de centres anticancéreux : Une priorité de l’état

Dans le cadre d’un vaste plan d’investissement visant à augmenter l’offre de services de santé, l’État a fortement revu ses dépenses à la hausse dans le domaine de la prévention et du traitement du cancer, avec, en perspective, la création d’un grand nombre de nouveaux hôpitaux spécialisés et de centres anticancéreux.

C’est ce qui a été affirmé par le nouveau ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Mokhtar Hazbellaoui, en précisant que l’État poursuivra ses efforts en matière de réalisation d’équipements et de centres anticancéreux, entrant dans le cadre du Plan national contre le cancer (2015/ 2019) et résultant de l’application du programme du Président de la République. L’objectif est de réduire le temps des lointains rendez-vous et d’attente des cancéreux pour pouvoir bénéficier de séances de radiothérapie et de chimiothérapie, et aussi de réduire les déplacements des patients en déployant les centres anticancéreux (CAC) dans les différentes wilayas. Lors d’une visite de travail menée à Béchar, lundi dernier, le ministre de la Santé a affirmé que l’État va poursuivre l’application des grands axes de la stratégie nationale pour la lutte contre le cancer, tout en soulignant que la réception de 22 accélérateurs destinés à la radiothérapie, qui sont des équipements nécessaires dans le traitement de cette pathologie, constitue «une importante phase dans la concrétisation de ce programme et son volet le plan contre le cancer, et ce pour offrir des soins de qualité aux cancéreux au niveau de leur région». Pour concrétiser les objectifs de ce plan, le premier responsable du secteur ne semble pas ménager d’efforts pour prendre en charge les différents projets de CAC qui demeurent à l’arrêt, à cause du manque de financement.

Selon le ministre, le programme de prévention et de lutte contre ces pathologies, qui s’inscrit dans le cadre du «Plan Cancer», élaboré et rédigé par des comités d’experts, à leur tête le professeur Messaoud Zitouni, a permis la réception de quatre autres CAC, à Sétif, Batna, Annaba et Ouargla, équipés avec une dizaine d’accélérateurs et un télé-cobalt, avec un investissement public de plus de huit milliards DA pour ceux de Sétif, Batna et Ouargla, tandis que celui d’Annaba a bénéficié d’un financement saoudien.



L’Algérie compte près de 480.000 malades du cancer



Le cancer est la deuxième cause de mortalité en Algérie, avec un pourcentage de 21%, derrière les maladies cardiovasculaires. Selon le rapport de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (Laddh), le nombre de cancéreux s’élève à 480.000, en plus des 50.000 nouveaux cas recensés chaque année, dont 1.500 enfants. Chose qui fait que les structures d’accueil existantes s’avèrent de plus en plus exiguës pour accueillir tous les cancéreux, causant ainsi des souffrances et des peines pour obtenir un rendez-vous pour une séance de radiothérapie pour les patients qui sont parfois obligés de parcourir des centaines de kilomètres pour pouvoir prétendre à des soins. Cet état de fait est plus grave pour les enfants cancéreux quand on sait que l’Algérie ne compte que deux structures spécialisées dans la prise en charge des enfants cancéreux, l’une à Alger et l’autre à Oran. Cet état de fait a conduit l’État à mettre l’accent sur la réduction du nombre de cancers, à travers la mise en place de plan national contre le cancer, les efforts des pouvoirs publics dans la lutte contre ce fléau visent à rassembler et à organiser les moyens de lutte, pour réduire, à terme, la morbidité et la mortalité dues cette maladie. Il y a lieu de dire que le secteur public est certes la plus importante source de financement de la santé, mais l’investissement accru de la part du secteur privé dans des infrastructures de soins spécialisées pourrait largement contribuer à rendre les traitements anticancéreux plus accessibles à la population.

