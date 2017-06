Unesco : Réunion des ambassadeurs de bonne volonté les 26 et 27 juin à Paris

La réunion annuelle des ambassadeurs honoraires et de bonne volonté se tiendra au siège de l’UNESCO à Paris, les 26 et 27 juin prochains. Venus des quatre coins du monde, les ambassadeurs de bonne volonté parmi lesquels figure l’ex-star du football national, Rabah Madjer, auront à débattre des programmes prioritaires de l’Organisation et des initiatives se rapportant à l’éducation des femmes et des filles, à la culture et au développement, ainsi qu’aux questions clés concernant l’océan, rapporte l’Unesco sur son site Web.

Durant ces deux jours de travail, les ambassadeurs honoraires et de bonne volonté pourront rencontrer les représentants des différents secteurs de programmes de l’Unesco et recevoir toutes les informations nécessaires sur ces domaines, afin de recueillir leurs opinions et de leur fournir des commentaires et des conseils visant une meilleure promotion, une sensibilisation plus importante et une plus grande visibilité de ces objectifs globaux.

Selon la même source, le soir du 26 juin sera l’occasion de célébrer le travail accompli par Mlle Bibi Russell, du Bangladesh, qui fut nommée « Artiste de l’UNESCO pour la paix » en 1999 pour son travail pour la promotion et la protection de l’artisanat traditionnel de son pays. Parmi les ambassadeurs honoraires et de bonne volonté de l’UNESCO, attendus au cours de cette réunion de deux jours, on peut citer Mme Vigdis Finnbogadottir, ex-présidente de l’Islande, l’ethnologue et géographe Jean Malaurie (France), le célèbre musicien camerounais Manu Dibango, et autres personnalités du monde, des sciences, des arts et de la culture.

Pour mémoire, les ambassadeurs de bonne volonté de l’UNESCO forment un groupe de personnalités prestigieuses qui sont choisies pour représenter les valeurs de l’UNESCO et son objectif en tant qu’Organisation. Ces ambassadeurs traduisent ces valeurs dans leurs carrières et dans leurs activités humanitaires et mettent leur notoriété au service de la promotion du travail de l’Organisation. Ils viennent de tous les milieux artistes, acteurs, politiciens et autres gens d’affaires. Ils apportent une contribution précieuse à la réalisation des objectifs de chacun des quatre domaines de compétence de l’UNESCO – l’éducation, la culture, la science et la communication/information.

Organisme créé sous l’égide de l’Unesco, le Centre pour la protection du patrimoine culturel africain, sera prochainement érigé en Algérie. C’est M. Azzeddine Mihoubi, ministre de la Culture, qui a annoncé la nouvelle jeudi dernier, à Adrar, à l’occasion d’un colloque international sur « la protection du patrimoine immatériel africain ». Une réaction logique, après la destruction ces dernières années des mausolées de Tombouctou (Mali), le site historique de Palmyre (Syrie), les bouddhas de Bamyan (Afghanistan), notamment. Face à ce drame, résultant des guerres et conflits armés, une résolution des Nations unies portée par la France et l’Italie devant le Conseil de sécurité de l’ONU fait désormais de la destruction du patrimoine culturel, un crime de guerre.

La résolution appelle à protéger le patrimoine dans toutes les zones de conflit, sans limitation géographique et pour tous types de menaces (destruction, vol et pillage, trafic) et demande également les pays à créer des unités spécialisées pour lutter contre le trafic des biens culturels.

Pour Mme Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO, la protection du patrimoine culturel est aujourd’hui « bien plus qu’un enjeu culturel », mais « un impératif de sécurité » en cette période d’instabilité sécuritaire d’ordre mondial et d’extrémisme violent où le saccage de cités antiques ou de monuments historiques sont immédiatement pris pour cible.

Mourad A.