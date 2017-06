BEM : Les candidats très optimistes

Plus de 566.000 candidats à l'examen du Brevet d'enseignement moyen ont achevé mardi dernier leurs épreuves à travers l'ensemble du territoire national sur fond d'optimisme, la plupart des sujets ayant été à la portée de tous. Les candidats rencontrés par l'APS devant le centre d'examen du lycée El-Idrissi, à la place du 1er-Mai (Alger) étaient contents et soulagés, assurant que les sujets des épreuves du dernier jour d'examen (français et sciences naturelles) étaient à leur portée. Arborant un large sourire, Khadidja a dit que ce jour marquait la dernière étape pour l'obtention du précieux sésame qui ouvre la porte du secondaire. Pour Hichem, les épreuves de français et de sciences naturelles lui ont redonné espoir après avoir été quelque peu découragé par celle de mathématiques. Il s'est dit optimiste quant à sa réussite. Une enseignante abordé par l'APS a précisé que tous les sujets des épreuves de l'examen du BEM de cette année figuraient dans le programme, y compris celui des mathématiques qui avait perturbé les candidats lundi. Ainsi, 566.221 candidats au total, dont 51,58% de filles, ont passé durant trois jours l'examen du BEM dans neuf matières (langues arabe, française et anglaise, mathématiques, sciences physiques et technologiques, sciences naturelles, histoire et géographie, éducation islamique, éducation civique, outre la langue amazighe qui concerne certaines wilayas). L'opération de correction débutera quatre jours après la fin des épreuves, les résultats de cette session étant prévu au plus tard pour le 27 juin. Sont admis d’office en première année secondaire les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 au BEM. Pour les postulants ayant obtenu moins de 10/20 au BEM, leur note d’admission au lycée sera comptée sur la somme de la moyenne annuelle de la quatrième année et celle obtenue au BEM divisée par deux.

Examen national et obligatoire, le Brevet d'enseignement moyen permet l'évaluation des acquis de l'élève de 4e année moyenne pour son passage au cycle secondaire. (APS)

Les résultats aujourd’hui à 14h

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a indiqué hier, que les résultats de l'examen de fin de cycle primaire seraient annoncés aujourd’hui à partir de 14:00 sur le site de l'Office national des examens et concours à l'adresse http://cinq.onec.dz.

760.652 élèves, dont 47,93% de filles, se sont présentés le 24 mai aux épreuves de l'examen de fin de cycle.