Baccalauréat : Des mesures strictes pour prévenir la fraude

« Toutes les mesures ont été réunies pour que l’examen du baccalauréat, dont les épreuves débuteront dimanche prochain, et pour lequel concourront quelque 760.000 élèves, se déroule dans les meilleures conditions possibles », a souligné, hier, la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghebrit.

«Il y a une excellente coordination à tous les niveaux entre nos partenaires sociaux et institutionnels, pour que cet examen, que toute la société attend, puisse donner ses résultats », a-t-elle affirmé sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale.

Si la ministre a convenu que la préservation de la crédibilité de cet examen revient en premier lieu à son département, elle n’en considère pas moins que cette responsabilité devrait, aussi, être partagée par « l’ensemble de la société », pour moraliser sur les bonnes pratiques et contribuer ainsi à lutter contre la tricherie.

Néanmoins ce qui perturbe le plus ce sont, pour la ministre, les faux sujets injectés sur les réseaux sociaux, dont l’objectif est de déstabilisés les candidats. « Il faudrait absolument mettre fin à ce genre de pratiques, car les élèves, déjà fatigués, lorsqu’ils arrivent au moment de l’examen, n’auront plus la capacité nécessaire à mobiliser l’ensemble de leurs ressources », a souligné la ministre.

Par rapport à la fuite des sujets de la précédente session, Mme Benghebrit appelle « tout un chacun » pour que cette nouvelle session puisse répondre à toutes les normes, en matière de sécurité, de pédagogie et d’organisation, afin, dit-elle, de préserver la crédibilité et l’égalité des chances parmi les élèves. S’adressant aux parents, parmi lesquels, dit-elle, « il peut y avoir une dose d’inconscience », elle les appelle à mettre leurs enfants en garde contre toute tentative de tricherie durant l’examen, pouvant se solder par une exclusion de cinq années avant de pouvoir le repasser. A une question sur d’éventuels sujets en circulation dans les réseaux sociaux, Mme Benghebrit a affirmé qu’il s’agit d’anciens sujets qui remontent aux sessions des années précédentes.



62 tentatives de triche, répertoriées au BEM



Commentant, d’autre part, le déroulement de l’examen de 5e année et de celui du BEM, la ministre tient « solennellement » à assurer qu’il n’a été observé aucune fuite de sujets, bien que, déclare-t-elle, « il y a eu des tentatives donnant lieu à 62 prises en flagrant délit. Ces cas concernent pour la plupart des tentatives d’usurpation d’identité, l’utilisation de Smartphone et des antisèches, ainsi que des écouteurs », a précisé la ministre qui a indiqué que ces cas de flagrant délit ne pourront pas repasser l’examen avant quelques années.

S’exprimant, par ailleurs, à propos de la refonte de l’examen du baccalauréat, « longuement travaillée et analysée avec l’ensemble des partenaires sociaux », elle signale qu’après consensus entre toutes les parties, son dossier a été transmis au gouvernement pour étude.

Mme Benghebrit a dans cette optique, réaffirmé le fait que « la sécurisation des examens, notamment le baccalauréat, a fait l'objet d'une attention particulière du gouvernement ». Elle a indiqué que la commission mixte en charge de la sécurisation des examens « n'a épargné aucun effort pour réunir les bonnes conditions à l'effet de garantir le bon déroulement de ces examens ». Parmi ces mesures, la ministre a cité la « sécurisation des sites conformément à un plan adopté par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, la réhabilitation du siège régional de l'Office national des examens et concours d'Alger, la réduction du nombre de centres où sont gardés les sujets des épreuves, l'installation de brouilleurs et d'équipement de vidéo-surveillance au niveau des centres d'impression des sujets du baccalauréat et centres de conservation des sujets (DE) et interdiction de l'accès des véhicules aux centres d'examen ».

Les « retards ne sont pas admis » le jour de l'examen, a indiqué la ministre qui a ajouté que les portables et tout autre moyen de communication devront être déposés à l'entrée du centre dans une salle aménagée à cet effet. A ce propos, la première responsable du secteur a appelé les candidats à « rejoindre les salles d'examen une demi-heure avant le début des épreuves », rappelant que tout retard après 09h00 « privera le candidat de poursuivre l'examen ». Par ailleurs, Mme Benghebrit a fait savoir que des affiches interdisant l'utilisation des appareils de fraude (portables, oreillettes, bluetooth et autres) seront installées, à l'instar de l'année dernière, au niveau des centres d'examen.

Des conseils seront prodigués aux candidats pour les préparer psychologiquement à l'examen, rappelant que les comportements pouvant priver les candidats de poursuivre l'examen, sont mentionnés dans les convocations.

Salima Ettouahria