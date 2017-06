Pétrole : Le Brent à moins de 50 dollars

Les prix du pétrole reculaient légèrement hier en cours d’échanges européens, peinant à confirmer leur rebond de la veille avant la publication des données officielles sur les réserves américaines. A la mi-journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 49,85 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 27 cents par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de « light sweet crude » (WTI) pour le contrat de juillet cédait 20 cents à 47,99 dollars. Les cours de l’or noir, qui avaient rebondi mardi en fin de séance, galvanisés par de premières estimations hebdomadaires sur les réserves américaines faisant état d’une baisse plus marquée que prévu des stocks de brut, étaient en léger recul mercredi avant la publication des données du Département américain de l’Energie (DoE). « Selon l’API (American Petroleum Institute), les réserves américaines ont chuté de 4,6 millions de barils, ce qui excède les attentes des analystes », a noté un analyste. Les données de l’API, institut privé, paraissent avant celles du DoE, jugées plus fiables par les marchés et publiées en cours de séance européenne le mercredi. Pour la semaine achevée le 2 juin, les analystes tablent sur une baisse de 3 millions de barils pour les réserves de brut, une hausse de 900.000 barils pour les réserves d’essence, et une hausse de 500.000 barils des réserves de produits distillés, selon la médiane d’un consensus compilé par l’agence Bloomberg. Les baisses des réserves américaines publiées la semaine dernière n’avaient cependant pas suffi à redonner durablement de l’élan aux prix. « Il y a plusieurs dangers qui pèsent sur la remontée des prix. Les marchés pourraient sous-estimer la remontée de la production américaine, les extractions pourraient reprendre plus vite que prévu en Libye ou au Nigeria, les tensions géopolitiques pourraient mettre à mal l’accord de l’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) », ont énuméré les analystes. L’Opep et ses partenaires se sont entendus fin mai pour renouveler jusqu’à fin mars 2018 leur accord de baisse de la production, accord dont la Libye et le Nigeria ont été dispensés. Mais les tensions entre le Qatar et l’Arabie saoudite, tous deux membres de l’Organisation, pourraient mettre à mal cet accord, vu par les marchés comme nécessaire au rééquilibrage de l’offre et de la demande, alors que la production américaine de pétrole de schiste devrait continuer d’augmenter.