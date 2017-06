Foncier industriel à Touggourt : Près de 600 terrains attribués

Au moins 559 parcelles de terrain destinés à l’investissement industriel ont été attribués dans les zones d’activités relevant de la wilaya déléguée de Touggourt (160 km au nord d’Ouargla), a-t-on appris hier auprès de la direction du secteur de l’investissement de cette collectivité. Elles font partie d’un total de 879 parcelles localisées au niveau de ces zones aménagées à travers les communes de Touggourt, Témacine, Mégarine, Zaouïa El-Abidia et Nezla, sur une surface globale de 479,58 hectares, sachant que celle de Nezla, créée en 2015, occupe, avec ses 305 ha, la plus grande surface, a-t-on précisé. Plus de 509 projets d’investissement ont été enregistrés depuis 2011 dans les onze communes relevant de la wilaya déléguée de Touggourt, versés notamment dans les créneaux de la production de matériaux de construction (ciment, béton, céramique et carrelage), l’agro-alimentaire (lait, conditionnement de dattes), l’aliment de bétail et la fabrication de pylônes électriques et la charpente métallique. D’un volume d’investissement global de plus de 117 milliards DA, ces projets, occupant une superficie de 711,03 ha, devront générer, une fois opérationnels, quelque 21.940 emplois. D’autres opérateurs entendent monter des entités économiques et de services dans les secteurs du tourisme, du commerce, du bâtiment et des travaux publics, selon la même source.