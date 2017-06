Tamanrasset : Convention entre le Centre universitaire et l’ANSEJ

Une convention de partenariat a été signée entre le Centre universitaire « Hadj Moussa Ag-Akhamoukh » de Tamanrasset et l’antenne locale de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), dans le but de promouvoir l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire, a-t-on appris hier auprès des parties concernés. Cette convention vise à promouvoir l’esprit entrepreneurial chez l’étudiant, en assurant toutes les conditions requises pour renforcer les activités et les programmes dédiés à la diffusion de la culture de l’entrepreneuriat en milieu universitaire, en tenant compte des exigences et des besoins économiques actuelles, a indiqué à l’APS le directeur du centre universitaire, Abdelghani Choucha.

Le Centre universitaire s’emploie, dans ce cadre, à mettre en place l’ensemble des moyens susceptibles de contribuer à l’animation de la Maison de l’entrepreneuriat et à y attirer le plus grand nombre possible d’étudiants, selon un plan annuel, en plus de l’organisation de différentes activités, dont des séminaires et rencontres en coordination avec l’ANSEJ, considérée comme un véritable partenaire dans la promotion de l’esprit entrepreneurial, a-t-il ajouté. Parmi les objectifs ciblés par cette convention, figurent également la création de commissions mixtes, composées de représentants du Centre universitaire, de l’ANSEJ et de la Direction locale de l’Emploi, pour veiller au suivi de son application, selon le responsable. L’ANSEJ assurera, de son côté, l’encadrement extérieur des étudiants à travers l’organisation de stages au profit de cette catégorie, en mettant à leur disposition les moyens nécessaires pour préparer leurs mémoires de fin d’études et les orienter vers la création de leurs propres micro-entreprises, outre la collaboration avec les jeunes universitaires porteurs de projet dans les différentes manifestations liées à la promotion de l’emploi et de l’entreprenariat, a fait savoir le directeur l’antenne locale de l’agence, Messaoud Messaoudi. Pour valoriser les expériences dans ce domaine, l’ANSEJ s’engage aussi, en application de cette convention, à créer une banque de l’innovation qui englobera les résultats des recherches scientifiques réalisées par les laboratoires au niveau de cet établissement d’enseignement supérieur, ainsi que les mémoires de fin d’études universitaires, a-t-il encore fait savoir.