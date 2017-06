L'alliance arabo-kurde gagne du terrain

L'alliance arabo-kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS), soutenue par Washington, gagnait du terrain mercredi à Raqa au lendemain du lancement de l'assaut final sur le bastion du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech) en Syrie, au lendemain de l'entrée de l'armée syrienne, mardi, dans cette province, selon une ONG syrienne. Les combats faisaient rage hier sur trois fronts autour de Raqa. «Il y a des combats à l'est ainsi qu'à l'ouest de la ville. Les FDS combattent aussi dans le complexe militaire Division 17, à environ deux kilomètres au nord de Raqa, mais la zone est truffée de mines», déclare un observateur. La coalition internationale dirigée par les Etats-Unis a mené des raids aériens sur la ville pendant la nuit. Sept mois après le début d'une offensive d'envergure qui leur a permis de s'emparer de vastes régions autour de Raqa (nord), les FDS sont entrées mardi dans le quartier de Mechleb, dans l'est de la ville. Tôt mercredi, un communiqué de cette opération, baptisée «Bouclier de l'Euphrate», a annoncé la prise de ce quartier et de la citadelle de Harqal, située à deux kilomètres à l'extérieur des limites de Raqa sur une colline dominant la périphérie ouest. Dimanche, le Premier ministre turc, Binali Yildirim, avait annoncé que la bataille pour la reprise de Raqa à Daech en Syrie avait commencé après que les Etats-Unis ont informé la Turquie. Selon Rami Abdel Rahmane, «les forces du gouvernement sont entrées (mardi) pour la première fois depuis un an dans la province de Raqa, en provenance en provenance de celle d'Alep», située plus à l'ouest. «Au terme d'affrontements avec l'EI, elles ont réussi à prendre le contrôle des villages de Khirbet Mohsen et Khirbet al-Sabaa dans l'ouest de la province», avait-t-il dit, précisant que l'avancée s'était accompagnée «d'intenses bombardements russes». Une source militaire syrienne a affirmé l'avancée des troupes du gouvernement syrien dans la province de Raqa et la prise de ces deux localités.