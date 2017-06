Iran : Deux morts lors de deux attaques au Parlement et au mausolée de Khomeiny

Deux personnes ont été tuées mercredi lors de deux attaques menées au Parlement iranien et au mausolée de l'imam Khomeiny à Téhéran, ont rapporté des médias iraniens. Au mausolée du fondateur de la République islamique l'imam Khomeiny dans le sud de Téhéran, un homme armé a pénétré du côté ouest et a ouvert le feu avant de faire détoner sa ceinture explosive, a rapporté l'agence Irna qui fait état de cinq blessés. Dans l'enceinte du Parlement, des hommes armés ont ouvert le feu faisant trois blessés dont un garde de sécurité. Des forces de sécurité ont par ailleurs désamorcé une autre bombe. Le mausolée et le Parlement sont distants d'une vingtaine de km. Un député cité par la radiotélévision iranienne Irib a indiqué que trois hommes armés avaient pénétré dans l'enceinte du Parlement, «armés de fusils et d'un pistolet». Au Parlement, des médias ont affirmé que les tirs se poursuivaient alors que d'autres disaient que la situation était sous contrôle. Ces dernières années, les autorités iraniennes ont affirmé à plusieurs reprises avoir arrêté des «terroristes» qui voulaient mener des attaques contre Téhéran et d'autres grandes villes du pays. (APS)