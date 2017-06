Contrôle permanent du Jourdain : L'autorité palestinienne rejette les remarques de Netanyahou

La présidence palestinienne a refusé, mardi, les remarques du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, sur le maintien permanent de forces de sécurité israéliennes dans la vallée du Jourdain lorsque les deux parties auront conclu un traité de paix. Le porte-parole de la présidence, Nabil Abu Rdina, a considéré les remarques relatives à une extension du contrôle sur la vallée en Cisjordanie comme un message adressé au président américain, Donald Trump, et à la communauté internationale. «Ce message signifie qu'Israël n'est pas prêt à faire la paix sur les principes de justice et de légitimité internationale», a-t-il dit, selon un communiqué de presse publié par l'agence officielle Wafa. M. Abu Rdina a ajouté : «Ces remarques ont créé une atmosphère qui complique la situation, qui ne contribue pas au succès des efforts visant à parvenir à la paix et à la stabilité dans la région.» Il a évoqué une réunion précédente, entre le président Mahmoud Abbas et le président Donald Trump, lorsque celui-ci s'est rendu en Cisjordanie, ajoutant : «Ils ont ouvert la voie à une paix rare, mais Israël a tenté de laisser échapper cette occasion en rejetant la paix.» M. Abu Rdina a fait référence à l'attitude d'Israël consistant à tenter d'entraver tous les efforts arabes et internationaux, américains notamment, visant à créer un contexte susceptible de lancer un processus de paix sérieux, confirmant la position d'Israël qui conduira à davantage de dissensions dans la région et pèsera sur la scène politique pendant des années. (APS)