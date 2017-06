Amnesty appelle à l’interdiction des produits israéliens provenant des territoires palestiniens occupés

L’organisation de défense des droits de l’Homme, Amnesty International (AI), a appelé hier la communauté internationale à interdire l’importation des produits en provenance des colonies israéliennes pour «mettre fin à un demi-siècle de violations des droits fondamentaux des Palestiniens».

«La communauté internationale doit mettre un terme aux millions de dollars de bénéfices qui alimentent les violations massives des droits fondamentaux des Palestiniens», a déclaré l’ONG dans un communiqué. AI appelle également tous les pays du monde à empêcher les sociétés domiciliées sur leur territoire d’avoir des activités dans les colonies ou de commercialiser les biens qui en proviennent. «Le monde reste silencieux depuis des décennies pendant qu'Israël détruit les habitations des Palestiniens et pille leurs terres et leurs ressources naturelles et en tire profit», note le secrétaire général d’AI, Salil Shetty, cité dans le communiqué. Il relève que «pendant que l’économie palestinienne est paralysée par 50 ans de politiques abusives, une entreprise prospère de colonisation rapportant des millions de dollars s’est construite à partir de l’oppression systématique de la population palestinienne». Pour lui, après 50 ans, il n’est plus suffisant de se contenter de condamner. Il est temps que les États prennent des mesures concrètes pour mettre fin au financement des colonies qui constituent des violations flagrantes du droit international et des crimes de guerre, a-t-il dit. L’ONG souligne que des biens d’une valeur de «centaines de millions de dollars» fabriqués dans les colonies israéliennes construites sur les territoires palestiniens occupés sont exportés chaque année bien que «la grande majorité des Etats» a condamné les colonies illégales. «Au fil des ans, des entreprises israéliennes et internationales ont également permis et facilité la construction des colonies et leur expansion», affirme l’organisation. Elle ajoute que la politique d’implantation des Israéliens sur des terres palestiniennes occupées a entraîné d'«innombrables violations des droits humains». Amnesty cite à ce propos les dizaines de milliers d’habitations et de biens palestiniens démolis, les centaines de milliers de Palestiniens déplacés de force, les nombreuses familles chassées de leur domicile ou de leur terre, et les «restrictions arbitraires» imposées pour empêcher les Palestiniens d’accéder à leur eau, leurs terres et leurs ressources. «Au moins 100.000 hectares de terres palestiniennes ont été affectées à l’usage exclusif des colonies», affirme AI. L’occupant israélien contrôle illégalement les ressources naturelles palestiniennes détournées au profit des entreprises installées dans les colonies en vue de produire des denrées agricoles, des matériaux de construction et des produits manufacturés qui sont souvent exportés. Amnesty rappelle aussi les routes ‘réservées aux colons’ qui divisent des villes et des villages palestiniens et limitent la libre circulation des Palestiniens, et le blocus aérien, maritime et terrestre illégal maintenu dans la bande de Ghaza depuis près de 10 ans, enfermant deux millions de Palestiniens. Le SG d’amnesty qualifie de «tragédie» le fait que le monde «s’est habitué à l’ampleur alarmante de l’oppression et de l’humiliation d’une politique de colonisation cruelle, discriminatoire et criminelle à laquelle les Palestiniens sont exposés quotidiennement dans les territoires occupés». Il ajoute que tous les Etats ont l'obligation de veiller au respect du droit international humanitaire et user de leur influence pour mettre un terme à ces violations et permettre d’améliorer la vie de millions de Palestiniens. Les Etats qui continuent à aider les colonies à prospérer économiquement «enfreignent de manière flagrante leurs obligations internationales et remettent en cause les politiques qu’ils se sont engagés à soutenir, a estimé Salil Shetty. Il trouve également «profondément choquant» que pendant des décennies, les responsables de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et d’atteintes aux droits humains perpétrés dans les territoires palestiniens occupés bénéficient d’une «quasi-impunité». Il a conclu que les Palestiniens «ne doivent pas être condamnés à subir un autre demi-siècle d’oppression et d’injustice». (APS)