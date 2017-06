Marché de la solidarité à Blida : Promouvoir les produits locaux

Le marché de la solidarité, ouvert depuis le début du mois sacré de Ramadhan à Blida, constitue une réelle opportunité pour les industriels et producteurs de la wilaya pour faire la promotion de leurs produits, notamment alimentaires, permettant ainsi de restituer la confiance du consommateur dans la qualité de la production locale.

Lors d’une tournée de l'APS dans ce marché, abrité par le club équestre de la ville de Blida, un des 22 industriels participants s’est félicité de la forte affluence enregistrée depuis le premier jour d'ouverture de cet espace commercial, qui représente, selon lui, un facteur incitateur pour les industriels pour faire la promotion de leurs produits. «Ce marché permet aux familles d’acquérir des produits alimentaire à des prix bas comparativement à ceux pratiqués ailleurs, car il s’agit de marchandises provenant directement de l’usine, sans intermédiaire aucun», a-t-il expliqué.

De son côté, une dame d'une cinquantaine d'années rencontrée sur place a déclaré avoir été surprise, lors de sa première visite dans ce marché à la vue des bas prix proposés pour les différents produits alimentaires et fruits notamment. À titre d’exemple, la banane qui est proposée à 220 DA le kg, contre 300 DA ailleurs. Elle a assuré faire, depuis, tous ses achats au niveau de ce marché, louant la qualité de la production locale, «pas si différente de celle de l’importation», qui plus est (importation) proposée à des prix nettement plus élevés. Un constat d’ailleurs corroboré par un autre client de ce marché, qui a émis le souhait que les marchandises qui y sont proposées soient élargies aux viandes, à tous les fruits et légumes, ainsi qu'aux vêtements en perspective de l’Aid El Fitr.

C'est ainsi que tous les citoyens rencontrés au niveau de ce marché ontgrandement loué cette initiative, qui leur permet d’acquérir leurs articles à des prix «qu'ils n'auraient jamais imaginé», selon leur expression, au vue du pouvoir d’achat faible, appelant à l’ouverture de marchés similaires dans les autres communes de la wilaya, afin d’éviter aux citoyens de longs déplacements en cette période de chaleurs.

Dans ce contexte, le directeur du Commerce de la wilaya, Abad Ramdane, a affirmé que ses services vont œuvrer, lors de la prochaine édition de ce marché, à faire participer un plus grand nombre de producteurs et industriels afin d’assurer la couverture de la totalité des besoins des citoyens à des prix abordables. Il a, en outre, fait part de l’installation d’un bureau de contrôle au niveau de ce marché pour mettre «le holà aux comportements de certains commerçants opportunistes», qui profitent de l’occasion pour acquérir de grandes quantités de produits dans le but de les revendre à des prix plus élevés. «Il a été décidé, dans ce cadre, un plafonnement des quantités de certains produits, à l’exemple des fruits et légumes, dont les quantités acquises ne peuvent dépasser les 5 kg», a informé M. Abad.

