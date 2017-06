74 morts en 10 jours sur les routes : un fléau banalisé

Toutes les lectures et interprétations sur la sécurité routière montrent un constat alarmant. Notre pays compterait parmi les pays où le risque d’accident de la route est le plus élevé au monde.

Les accidents de la route ont fait 74 morts et plus de 400 blessés durant les 10 premiers jours du Ramadhan. Pressés de rentrer chez eux pour la rupture du jeûne, certains automobilistes appuient sur le «champignon», quitte à mourir et à tuer aussi. Résultat des courses, beaucoup de sinistres souvent mortels. «Il n'est plus possible de supporter l'hécatombe des routes causée par l'inconscience de certains chauffards. Il s'agit d'«un phénomène à traiter sur plusieurs niveaux et qui concerne toutes les composantes de la société».

Les autorités locales, les institutions de l'état, le mouvement associatif et l'ensemble de la société civile doivent s'organiser pour la sensibilisation à la prévention routière, coordonner leurs efforts afin de concrétiser des plans d'actions qui aboutiront à des résultats tangibles en terme de réduction du nombre d’accidents de la route, et par conséquent, le nombre de morts et de blessés », estime Mme Flora Bouguermouh, présidente de l’association El Baraka . En « tant qu'association et victime d'un accident de la route, nous prônons la prévention, et à ce titre nous menons une campagne sans merci contre ce type de terrorisme qui continue à «coller» sur un fauteuil roulant plus de 3.000 personnes par an » dira la présidente de l’association. Les responsables et spécialistes en la matière reconnaissent qu’il existe une concomitance entre le mois de Ramadhan, la saison estivale et les accidents de la circulation routière. Ils évoquent, à cet effet beaucoup de facteurs, à savoir la conduite dans un état de fatigue d’où de somnolence qui font que les résultats sont catastrophiques.

C’est dans ce sens que le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR), pour la deuxième année consécutive, procède à des campagnes de sensibilisation depuis le début du mois de ramadhan. Un travail qui avait permis en 2016 de réduire le nombre d’accidents de 22%, le nombre de décès de 23% et celui des blessés de 25% par rapport à 2015. Le ministère des Affaires religieuses a été sollicité pour consacrer des prêches afin de sensibiliser les conducteurs, en espérant les toucher pour modifier leur comportement. Par ailleurs, un plan d’action est également mis en vigueur par les différents corps de sécurité (Gendarmerie, DGSN, Protection civile), et ce, à travers l’intensification des contrôles sur les grands axes routiers et aussi une modification des heures de travail pour couvrir la période «nocturne».

Farida Larbi