«Clinique Hamouda» , la nouvelle série de ramadhan : Le patriotisme dans l’humour

Après le grand succès de la série ramadanèsque «Boudaw» diffusée pendant 4 années sur les principales chaînes de la télévision nationale, le duo Mohamed Bendjedid et Abdelkader Addad revient cette année avec une nouvelle série satirique «Clinique Hamouda »qui véhicule un message intense de patriotisme imprégné d’humour.

Ce feuilleton raconte l’histoire d’un algérien, Hamouda, résidant à l’étranger et qui a une sœur vivant en Algérie, mariée à un courtier en immobilier.

Ce dernier abuse de la confiance de Hamouda en mettant en location à son insu sa villa inoccupé à Oran. Un jour, Hamouda et sa sœur découvrent qu’ils ont hérité d’une grande clinique d’apithérapie dont la famille était coassociée il y a quelques années. C’est ainsi que Hamouda décide de rentrer s’installer définitivement dans son pays et investir dans cette clinique afin de faire travailler les jeunes chômeurs , alors que sa sœur-sous l’influence de son mari- insiste pour qu’elle soit vendue. Elle veut toucher sa part de l’héritage et s’offrir les moyens d’aller s’installer en France. «Notre principal message dans ce feuilleton est d’inciter les Algériens à venir investir dans leur pays qui leur offre tout et qui n’a rien à envier aux autres» a souligné le coscénariste Mohamed Bendjedid à notre journal. Il a expliqué en outre que pour cette nouvelle expérience, la production exécutive a opté pour un casting national.

L’on retrouve ainsi Hamid Achouri, Hamid Bila Houdoud, Malika Youssef, Khamacha Youssef, Redouane Djaouani, Benziane Karima, Sahraoui Lazhar dans le rôle de Sharoukhane et d’autre. «Nous avons veillé à ce que les comédiens de différentes générations et écoles soient représentés dans ce feuilleton» a confié notre interlocuteur avant de préciser que «pour ce qui est des textes nous avons fait en sorte de traiter tous les sujets qui intéressent en particulier les jeunes, à l’exemple des faux profils sur internet, le sport et l’utilisation excessive de certains produits capillaires».

Le feuilleton a été tourné dans plusieurs lieux en Algérie et en France. «Nous avons décidé de tourner quatre épisodes au sud pour mettre en valeur la beauté du Sahara algérien. Les pays voisins ont érigé de grands studios de tournage dans leurs Sahara pour faire la promotion du tourisme de leurs pays. Qu’attendons-nous pour faire la même chose chez nous. Nous avons le plus beau désert du monde, malheureusement cette richesse est négligée et demeure sous-exploités dans la production télévisuelle et cinématographique de manière générale» regrette M. Bendjedid. La série «La clinique Hamouda» est produite par la télévision nationale quant à sa production exécutive elle a été confiée à Télé-Cam et sa réalisation à Hafid Bensalah.

