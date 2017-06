Festival national de la musique et de la chanson citadines : Zahoua et Aziouez Rais ovationnés

La quatrième soirée du 12e festival national de la musique et de la chanson citadines a été consacrée à la musique chaâbi et au malouf, au grand bonheur des mélomanes de ce genre musical.

C’est ainsi que l’orchestre chaâbi d’Annaba a animé la première partie de la soirée qui a vu le passage sur scène de cinq artistes.

Il s’agit de Djemili Abdelkader, Zahoua Kenouni, Reda Arfaoui, Belgharsa Mohcene d’Annaba et l’inévitable Aziouez Rais d’Alger.

Ce dernier a débuté son récital par des louanges au prophète Mohamed (QSSSL) en interprétant «Ya El Ghafel Ismaa Inouassik Zid Sali Aala Rassoul Allah Nabik» et «Sala Allah Aalik Ya Yemam».

Puis il a rendu un hommage à son maître et l’une des figures de la musique chaâbi, le regretté Amar Ezzahi, par une chansonnette puisée de l’album Mahboub Bati. Zahoua Kenouni qui est professeur de musique à l’institut régional d’Annaba et connue sous le nom de scène «Zahoua» a gratifié l’assistance composée essentiellement de familles, par sa voix féminine suave en interprétant un istikhbar à la notoriété du prophète Mohamed (QSSSL) avant d’enchaîner par des poèmes tirés du patrimoine national intitulés «Ya Allah Ya Sami El Mokhtar», «Zid Kather Fi Slatou» et «El Horma Ya Rassoul Allah».

L’interprétation de Zahoua a été longuement ovationnée par le public en lançant des youyous qui fusaient de partout.

Lui succédant, Belgharsa Mohcene, quant à lui, a enchanté l’assistance par des Madihs et quelques extraits du patrimoine andalou dont «Lella Fatma Bent Rassoul» et «Ya Nass Djrat Alia Gharayab».

L’association artistique «Ahbab oua Talamidh Hassane El Annabi» et celle du «Raounak El Annabi», présidés successivement par les professeurs universitaires, M. Boubakeur Mohamed Lakhdar et Chakroun Souad, ont réussi à égayer le public par un concert musical dédié à la nouba du genre malouf qui ont été applaudis par l’assistance en quête de détente et de loisirs durant cette soirée ramadhanesque.

Cette manifestation culturelle se poursuivra jusqu’à aujourd’hui au théâtre régional Azzedine-Medjoubi de Annaba.

B. Guetmi