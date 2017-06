World League de volley-ball : La Tunisie accueillera le 2e round

La Tunisie accueillera, du 9 au 11 juin, le 2e round du tournoi de la poule C de la World League de volley-ball. La sélection tunisienne disputera son premier match vendredi 9 juin face au Kazakhstan avant de rencontrer samedi la Chine Taipei et dimanche le Monténégro.

Le six tunisien avait terminé à la première place de la première étape du tournoi de la poule C, organisé au Monténégro du 3 au 5 juin courant, en remportant deux victoires contre une défaite. La Tunisie s'était inclinée devant le Monténégro (1-3) avant de battre l'Estonie (3-1) et remporter son deuxième succès face à la Chine Taipei 3-1. Elle a totalisé 7 points à la première place, devant l’Estonie et le Monténégro (5 pts), et la Chine Taipei ferme la marche. La Tunisie et l’Estonie qui avaient remporté deux victoires chacune ont de bonnes chances de se qualifier pour la phase finale. La World League réunit cette année 36 équipes au lieu de 32, réparties sur trois niveaux et vont se lancer dans une course-marathon avec à la clé une dotation portée à vingt millions de dollars.(APS)