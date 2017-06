Championnat arabe des clubs , Le NAHD : face à Al-Wihda (EAU) le 22 juillet au Caire

Le NA Hussein Dey affrontera Al-Wihda (Emirats arabes unis) le 22 juillet au stade Al Salam du Caire en ouverture du Championnat arabe des clubs champions prévu en Egypte (21 juillet-5 août) avec la participation de 12 équipes représentant 12 pays. Les matchs du groupe A se dérouleront au stade Al Salam au Caire. Lors de la première journée, Al Ahly du Caire jouera face à El-Fayçali (Jordanie) le 21 juillet, et le NA Hussein Dey affrontera Al-Wihda (EAU) le 22 juillet. Les rencontres de la poule B seront disputées sur le terrain du stade Borg Al Arab en Alexandrie, le Zamalek jouera devant le FUS Rabat (Maroc), au moment où El-Nasr (Arabie Saoudite) défiera Al-Ahd du Liban le 23 juillet. Pour le Groupe C dont les match se dérouleront en Alexandrie Naft Wassat (Irak) jouera face à l’ES Tunis (Tunisie) et Al-Merreikh (Soudan) affrontera Al-Hilal (Arabie Saoudite). La phase de poule se poursuivra jusqu'au 30 juillet. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième se qualifieront pour les demi-finales prévues le 2 août. La finale a été programmée le 5 août. Les demi-finalistes auront droit chacun à 200.000 dollars, le finaliste 600.000 dollars alors que le vainqueur recevra 2.500.000 dollars. La Coupe Arabe des clubs champions (ndlr, ancienne formule) s'est arrêtée en 2013 suite au retrait de l'ancien sponsor majeur de la compétition. Le dernier vainqueur de la compétition (ancienne formule) n'est autre que l'USM Alger contre la formation koweitienne d'Al Arabi (0-0, 3-2) en 2013.



Calendrier de la compétition



Calendrier complet des rencontres du Championnat arabe des clubs champions de football prévu en Egypte (21 juillet-5 août) avec la participation de 12 équipes représentant 12 pays.

Composition des quatre groupes :

Groupe A : Al-Ahly (Egypte), El-Fayçali (Jordanie), NA Hussein-Dey (Algérie), Al-Wihda (Emirats arabes unis)

Groupe B : Zamalek (Egypte), FUS Rabat (Maroc), El-Nasr (Arabie Saoudite), Al-Ahd (Liban)

Groupe C : Al-Merreikh (Soudan), Al-Hilal (Arabie Saoudite), Naft Wassat (Irak), ES Tunis (Tunisie)

Vendredi 21 juillet :

Al Ahly du Caire - El-Fayçali (Jordanie)

Samedi 22 juillet : NA Hussein Dey (Algérie) - Al-Wihda (Emirats arabes unis)

Dimanche 23 juillet :

El-Nasr (Arabie Saoudite) - Al-Ahd (Liban)

Zamalek - FUS Rabat (Maroc)

Lundi 24 juillet :

Naft Wassat (Irak) - ES Tunis (Tunisie)

Al-Merreikh (Soudan) - Al-Hilal (Arabie Saoudite)

Mardi 25 juillet :

El-Fayçali - NA Hussein Dey

Al-Wihda - Al Ahly du Caire

Mercredi 26 juillet :

FUS Rabat - El-Nasr

Al-Ahd - Zamalek

Jeudi 27 juillet :

Al-Hilal - Naft Wassat

ES Tunis - Al-Merreikh

Vendredi 28 juillet :

Al-Wihda - El-Fayçali

Al Ahly du Caire - NA Hussein Dey

Samedi 29 juillet :

Al-Ahd - FUS Rabat

Zamalek - El-Nasr

Dimanche 30 juillet :

ES Tunis - Al-Hilal

Al-Merreikh - Naft Wassat

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième se qualifieront pour les demi-finales prévues le 2 août.

La finale a été programmée le 5 août.