Manchester United : Il détrône le Real Madrid au classement des valorisations

Manchester United est le club de football européen le mieux valorisé, devant le FC Barcelone et le Real Madrid, leader en la matière lors des quatre précédentes saisons, selon le classement établi mardi par le magazine économique américain Forbes. La valorisation de Manchester United à l'issue de la saison 2015-2016 est estimée par Forbes à 3,69 milliards de dollars (3,27 Mds d'euros), soit une progression de 11% sur un an. Le club anglais, qui a remporté cette saison l'Europa League et terminé à la 6e place de son championnat, devance le FC Barcelone (3,64 Mds USD), le Real Madrid (3,58 Mds USD), le Bayern Munich (2,71 Mds USD) et Manchester City (2,08 Mds USD). Manchester United qui enchaîne les saisons décevantes sur le terrain, domine en revanche largement le gotha européen avec ses résultats financiers. Selon Forbes, ManU a généré en 2015-2016 un chiffre d'affaires de 765 millions de dollars, soit 77 millions de plus que les chiffres d'affaires du FC Barcelone et du Real Madrid qui se sont établis à 688 millions de dollars. Le club entraîné par le Portugais Jose Mourinho a enregistré un bénéfice opérationnel de 288 millions de dollars, soit 107 millions de plus que celui du Real Madrid, vainqueur le week-end dernier de la prestigieuse Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. Manchester United domine aussi ses rivaux en termes de recettes sponsoring/marketing avec 405 millions de dollars, sans disposer toutefois du contrat de sponsoring maillot le plus rémunérateur (214 M USD contre 233 M USD pour le FC Barcelone). Sans surprise, le Championnat d'Angleterre qui reçoit 4,55 Mds de dollars par saison pour ses droits TV, est le championnat le plus prospère avec six clubs dans le top 10 de ce classement.