Dans la lucarne : Prime et survie

La fin de saison est proche. Il ne lui reste que deux journées avant la boucle finale prévue ce 14 juin. En dépit de cela, on ne connait pas encore le verdict final. C'est-à-dire qui va remporter le titre et qui va suivre le duo composé du CAB et du MOB au purgatoire. Certes, l’éclaircie commence à se faire, mais, on ne peut pas être péremptoire. Toujours est-il, nos présidents de clubs ne ratent pas l’occasion de se taire et surtout se faire oublier. Normalement et lorsqu’on approche de la fin de saison, les caisses de tous les clubs sont presque à sec du fait que chacun d’entre eux possède une trésorerie pas facile à assurer. Les joueurs sont même en train de se faire entendre en demandant d’être payés. Leurs arriérées sont devenues très importantes au point que le club est obligé de trouver des subterfuges pour retarder l’échéance. Car, nos présidents, en ce moment précis, sont incapables de régler les problèmes financiers de leurs joueurs. C’est ce qui explique que nombreux sont les joueurs qui se sont adressés à la CRL (commission des règlements des litiges). Jusqu’à maintenant, les joueurs en question n’ont pas encore réussi à se faire payer à cause, peut-être, de l’insolvabilité de certains présidents pour ne pas dire tous. Face à cette situation, on entend, çà et là, «l’éclosion» de conflits ouverts avec certains joueurs «dits à problèmes». Dans le vrai, ils n’ont fait que revendiquer leurs dus face aux atermoiements de leur direction, ils étaient obligés de sortir de leur mutisme pour se faire entendre. C’est toujours l’imbroglio. Dans cette affaire, seule le RCRelizane qui a été « floué », dès le départ, puisque la LFP lui avait ôté trois points à cause du non-paiement de certains joueurs par la direction du club. Aujourd’hui, on constate que tous les clubs ou presque n’ont pas payé leurs joueurs qui exigent qu’ils le soient immédiatement, sinon ils solliciteront la CRL. Ces joueurs n’ont pas été payés pendant 4 à 5 mois. Il y a même certains qui ne l’on pas été depuis une longue période. Aujourd’hui, nos présidents de clubs vont recruter deux joueurs étrangers dès la saison 2017/2018. Ne vont-ils pas retomber dans les mêmes travers ? Personne ne peut apporter des garanties dans ce sens. Ceci dit, pour motiver leurs joueurs à sortir le grand jeu et éviter à leur équipe le purgatoire, on leur promet des primes faramineuses allant de 30 à 50 millions. Dans la plupart des cas, ces primes ne seront pas versées automatiquement faute de liquidités. Les joueurs doivent attendre une éternité pour les percevoir. Le commun des mortels ne comprend plus rien face à cette situation de flou au niveau de nos clubs. Normalement, les joueurs touchent des salaires très importants mensuellement. Ils sont donc contraints par devoir à faire le nécessaire pour que leurs équipes n’attendent pas la fin de saison pour tenter de réagir en vue d’assurer le maintien de leur équipe. Il y a maldonne quelque part. Quelque chose ne fonctionne pas comme il le faut au niveau de nos clubs. Ce n’est pas comme cela qu’on va contribuer à l’amélioration du niveau d’ensemble de notre football. Ahurissant !

Hamid Gharbi