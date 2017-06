Equipe nationale : Mbolhi promu nouveau capitaine

Sujet à débat en marge du stage de Sidi-Moussa dans le cadre des deux prochaines rencontres face à la Guinée et le Togo, la question du capitanat a été, semble-t-il, réglée définitivement en interne. Comme le font beaucoup d’entraîneurs, Lucas Alcaraz a fait savoir que c’est aux joueurs d’élire leur capitaine, ce qui fut fait.

En effet, le groupe des Verts a élu son capitaine et il est nouveau. Comme chacun l’a remarqué lors du match face à la Guinée, c’est désormais le portier Rais Mbolhi qui portera le brassard de capitaine. Plus ancien des joueurs de l’EN, cadre influent et respecté de ses coéquipiers, le gardien de but du Stade Rennais (Ligue 1, France) a hérité légitiment du brassard de capitaine qu’avait porté Aissa Mandi lors de la CAN-2017.

Dans la hiérarchie, Yacine Brahimi est vice-capitaine, tant dis que Carl Medjani, qui a déjà porté le brassard notamment sous l’ère Gourcuff, est désigné troisième capitaine. L’un des cadres les plus influents du groupe, en l’occurrence Sofiane Feghouli, semble avoir renoncé au capitanat pour des raisons encore à déterminer.

En tout cas, ce n’est pas les leaders naturels qui manquent dans ce groupe où ils sont plusieurs cadres à prendre la parole si besoin est et participer aux décisions importantes, à l’instar de joueurs comme Slimani, Taider, Bentaleb, Ghoulam ou encore Mandi.

Amar B.