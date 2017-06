Algérie 2 - Guinée 1 : Les Verts ont vaincu le signe indien

Pour son premier match sous l'ère Alcaraz, la sélection nationale à disposé de sa bête noire, à savoir la Guinée, hier au match amical au stade Tchaker. Les Algériens se sont imposés par le score de 2 à 1 dans une rencontre assez équilibrée, face à un adversaire très technique et bien en jambes.

Face à une sélection de la Guinée, assez bien organisée, avec un bloc compact, beaucoup d'agressivité dans le jeu, une vivacité remarquable dans la conduite de la balle et une rapidité dans la reconversion défense -attaque, les poulains du coach Espagnol Lucas Alcaraz a eu un début de rencontre assez timide. Les nombreux changements opérés au niveau du Onze de départ des Verts, dont c'est la première sortie depuis la CAN 2017, ont eu leur impact sur l'aspect cohésion. Notamment en défense, ou on a relevé de nombreuse erreur dans le placement et la couverture. L'équipe a mis énormément de temps avant de retrouver ses marques et ses automatismes, pour pouvoir mettre en place son jeu. Se sont plutôt, le coéquipiers de Pokba, évoluant avec un schéma porté sur le jeu offensif (4-2-3-1 avec un bloc médian), qui étaient les premiers a se distinguer. 16', le virevoltant Kamano oblige M'bolhi à se coucher pour se saisir du cuir. 34', la transversale repousse la balle de Soumah, qui revient dans les pieds de Bangoura. Ce dernier reprend de plein fouet, mais le cuir est écarté par Bensebaini. Les Algériens ont par la suite repris les choses en main, malgré la méforme visible de Mahrez et Slimani dans cette première période. 37', Hani conclut, du plat du pied une belle action conduit par Brahimi. en seconde période, les verts ont montré quelques signes d'amélioration avant de se faire piéger. 58', Camara, qui venait de faire son entrée en jeu, profite de la fiabilité et la lenteur de la défense Algérienne pour égaliser. Il se décale sur le coté droit avant de tromper la vigilance de M'bolhi d'un tir croisé au second poteau. Avec l'incorporation de Soudani, Boudebouz et Feghouli, le jeu des verts a connu plus de fluidité. 74', le tir de Feghouli passe tout prés du cadre. 78', Ghoulam trouve dans la surface Soudani, qui reprend parfaitement pour donner l'avantage à l'EN. 89', le centre tir de Attal passe tout prés du cadre. Le technicien Espagnol entame, ainsi, sa mission avec l'EN avec une victoire. Une rencontre musclée, qui va sans nul doute permettre au coach de tirer les enseignements nécessaires en prévision des prochaines échéance. Aussi, ce succès va redonner confiance au groupe avant de rencontrer le Togo, dimanche prochain pour le compte des éliminatoires de la CAN 2019. " Je suis satisfait du comportement de mes joueurs durant le stage et au cours de cette partie. C'est un match d'application qui ma permis de voir l'évolution de l'équipe. je pense qu'on va beaucoup progresser dans l'avenir." A déclaré Alcaraz à l'issue du match.

Rédha M