Tizi-Ouzou : Collecte au profit des handicapés

Une opération de solidarité envers les enfants handicapés a été lancée par la radio locale en collaboration avec la direction de wilaya de l’action sociale et de la solidarité. Selon le directeur de cette

station locale, Arezki Azzouz, cette action de solidarité consistera en la collecte de fonds, de vêtements et de denrées alimentaires au profit des familles comptant plus de deux enfants handicapés. Des points de collecte seront ainsi ouverts dans la daira de Tizi-Ouzou, notamment au niveau de la salle omnisports du centre médico-pédagogique pour enfants handicapés de Boukhalfa, dans la daira de Larbaa Nath Irathen, au centre médico-pédagogique d’Ait Oumalou, au bureau de l’action sociale et de la solidarité du village Cheurfa dans la daïra d’Azazga, et au bureau

du Croissant-rouge algérien de la daïra de Draa El Mizan. La radio

mobilisera aujourd’hui tous ses effectifs pour sensibiliser les

citoyens, particulièrement les opérateurs économiques, à participer par des dons à cette action de solidarité au profit de ces familles au nombre de 720. Des animateurs du mouvement associatif, des

responsables des secteurs concernés par la prise en charge

des handicapés, des bienfaiteurs et des familles de handicapés seront invités sur le plateau de Radio Tizi-Ouzou de 7 h à 18 h de cette journée pour réussir cette belle louable initiative de la radio locale visant à venir en aide à ces familles et leurs enfants handicapés.

