Suivi médical des brûlés : Formation de 72 médecins et paramédicaux à Constantine

Une session de formation, au profit de 72 médecins et paramédicaux de six établissements publics de santé de proximité (EPSP) de la wilaya de Constantine, sur les méthodes de prise en charge et de suivi médical des personnes victimes de brûlures sera « prochainement » lancée, a annoncé hier le directeur de la santé et de la population (DSP), Laid Benkhedim. « Ce stage de formation intervient suite au constat de la pression exercée sur le service de traitement des brûlés du centre hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis, le seul à l’échelle locale », a indiqué M. Benkhedim, dans une déclaration à l’APS.

Il a, à ce propos, souligné que la formation de ces praticiens des établissements de santé de proximité permettra également de prendre en charge les victimes de brûlures des régions éloignées du CHU Benbadis.

Des cours théoriques et de pratiques, encadrés par des enseignants et des médecins spécialisés dans la prise en charge de personnes atteintes de brûlures après la phase d’hospitalisation, seront dispensés au cours de cette formation. L’initiative, a expliqué le responsable, contribuera également à la diminution de la pression exercée sur le service des brûlés du CHU, à la promotion de la santé publique et à la valorisation du travail de proximité.

Il a également rappelé qu’un stage de formation de 15 jours organisé à l’institut national de formation paramédicale au profit de 75 agents d’accueil et d’orientation à travers les différentes structures de santé de la wilaya, a été récemment achevé.

Vingt médecins et agents paramédicaux suivent actuellement à l’établissement hospitalier de la commune Didouche-Mourad une formation sur les méthodes de prise en charge du pied diabétique, qui sera suivie par deux autres sessions portant sur la prise en charge des malades atteints de diabète et la prévention contre les risques de cette pathologie, a fait savoir le DSP. (APS)