Protection des enfants contre les fléaux sociaux : La responsabilité de tous

La consommation de drogue touche de plus en plus nos adolescents et même nos enfants.

La situation est alarmante. Les spécialistes tirent la sonnette d’alarme.

En effet, en marge de la réunion en préparation de la conférence annuelle d’évaluation du travail de la commission sectorielle de prévention des fléaux sociaux organisée hier par l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger à la maison des enfants de Ben Aknoun, le professeur chef de service de pédopsychiatrie à l’Établissement hospitalier spécialisé Mahfoud-Boucebci, Chéraga, Madjid Tabti a déclaré qu’« au niveau de son service, ils accueillent des enfants de 9 à 14 ans, des enfants qui ont déjà à leur actif une consommation assez importante de drogue.

Il n’y a pas que le cannabis, il y a les drogues dures, la cocaïne, le crack, les psychotropes et l’alcool qui y sont associés. Il y a un nombre très important de parents qui sont alarmés en découvrant un joint dans les affaires de leurs enfants ».

Le Pr. Tabti a expliqué que « c’est une relation triangulaire : on est passé d’une famille traditionnelle qui s’occupe de son enfant à une famille où la mutation sociale est très développée, la femme et l’homme travaillent et ne s’occupent pas assez de leurs enfants. »

Il a estimé qu’« il faut faire une réflexion sur ces paramètres afin de remédier à cette situation et protéger les enfants.»

Le Pr. Tabti a souligné que « son service reçoit environ 5.000 consultations par an d’enfants et d’adolescents souffrant de plusieurs pathologies, comme, l’autisme, les maltraitances et les violences sexuelles.»

De son côté, le coordonnateur de la commission sectorielle de prévention contre les fléaux sociaux, Mohamed Tahar Delimi, a indiqué que « la commission a procédé depuis son installation à l’élaboration d’études de terrain sur la manière de communiquer avec les jeunes et les enfants afin de les sensibiliser et leur apprendre comment se protéger contre les fléaux sociaux.»

Dans ce sens, M. Delimi a annoncé que « 25.000 enfants de différents niveaux de scolarité et des centres de formation ont bénéficié de cette stratégie. »

La présidente de l’Organe national de protection et de promotion de l’Enfance, Meriem Chorfi a quant à elle mis l’accent sur le travail de terrain qui est très important afin d’aider les enfants, notamment, ceux qui sont en danger.

« La protection des enfants est la responsabilité de tous. A notre niveau, on va travailler avec toutes les parties qui œuvrent pour la protection des enfants. Dès l’installation de l’Organe, on a travaillé pour la mise en place d’une commission de coordination permanente composée de 13 départements ministériels, des associations, des représentants de la police et de la gendarmerie nationale pour la protection des enfants », a expliqué Mme Chorfi, avant d’ajouter : « la commission est prête à s’élargir et accueillir d’autres partenaires. »

Le chef de brigade de protection de l’enfance de la sûreté de la wilaya d’Alger, Hayet Selatnia, a présenté les trois brigades de protection de l’enfance qui ont pour but de protéger l’enfant en danger et qui se divisent en deux sections. La première est chargée des affaires de violences à l’égard des enfants, de maltraitance… La deuxième section est chargée des affaires de délinquance juvénile. En ce qui concerne la formation, Mme Selatnia a expliqué que « les agents de police qui travaillent dans ces brigades sont formés dans le domaine, c’est-à-dire, la psychologie de l’enfant et le côté juridique ».

Elle a déclaré que « les brigades ont un rôle de sensibilisation et de prévention à travers des portes ouvertes organisées pour l’enfant et sa famille ou des journées au sein des établissements scolaires.»

Wassila Benhamed