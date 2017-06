Bataille de Raqa : Début de l'assaut

Des combattants d'une alliance arabo-kurde syrienne soutenue par les Etats-Unis sont entrés hier dans la ville de Raqa, au début de la «grande bataille» pour prendre au groupe Daesh Raqa, leur principal bastion en Syrie. Les Forces démocratiques syriennes (FDS) viennent d'annoncer le début de l'assaut contre la ville même de Raqa, sept mois après avoir lancé une offensive d'envergure qui leur a permis de s'emparer progressivement de vastes régions autour de la cité et de l'encercler.

«Nous déclarons aujourd'hui le début de la grande bataille pour libérer la ville de Raqa, la capitale (...) du terrorisme», a déclaré le porte-parole des FDS, Talal Sello. Juste après, une commandante des FDS et une ONG ont annoncé l'entrée des FDS dans Raqa à partir de l'est.

«Nos forces sont entrées dans le quartier de Mechleb dans l'est de la ville», a déclaré la commandante Rojda Felat. Selon Mme Felat, des combats violents font également rage à la périphérie nord de la ville. L'alliance arabo-kurde des FDS attaque Raqa depuis le nord, l'ouest et l'est, a indiqué pour sa part M. Sello. «Avec les avions de la coalition internationale et les armes de pointe qu'ils nous ont fournies, nous prendrons Raqa à Daech», a-t-il dit. M. Sello a demandé aux civils se trouvant dans la ville de s'éloigner des positions de l'EI et des zones de front. Les forces antiterroristes accusent l'EI de se servir des civils comme «boucliers humains» et de se cacher au milieu de la population. Les risques restent grands en outre pour les civils qui cherchent à fuir Raqa.