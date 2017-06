Crise dans le Golfe : Le Qatar appelle au dialogue

Accusé de soutenir le terrorisme et mis au ban diplomatique par l'Arabie saoudite et plusieurs de ses alliés, le Qatar a appelé hier à «un dialogue ouvert et honnête» pour sortir de cette crise.

Dans un discours diffusé par la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera, le chef de la diplomatie de l'émirat, Mohammed bin Abdul Rahman, a assuré qu'il n'y aura pas «d'escalade» de la part du Qatar, allié de longue date des Etats-Unis, comme l'Arabie saoudite. «Notre relation avec les Etats-Unis est stratégique», a-t-il insisté. «Il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, mais les secteurs dans lesquels nous coopérons sont plus nombreux que ceux dans lesquels nous divergeons». Le Qatar héberge notamment la plus grande base aérienne américaine dans la région, forte de 10.000 hommes et siège du commandement militaire américain chargé du Moyen-Orient. Al-Udeid est crucial pour le combat de la coalition internationale contre le groupe Etat islamique en Syrie et Irak. Désormais sur la touche dans la région, l'émirat a vu lundi matin l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Yémen, l'Egypte et les Maldives rompre toute relation diplomatique avec lui. Se sont ajoutées des mesures économiques comme la fermeture de toutes les frontières terrestres et maritimes entre ces pays et le Qatar, ainsi que des interdictions de survol aux compagnies aériennes qataries ou des restrictions aux déplacements des personnes. Doha, par ailleurs exclu de la coalition militaire arabe contre les rebelles Houthis au Yémen, semblait donc jouer la carte de l'apaisement hier. L'émir du Koweït, seul membre du Conseil de coopération du Golfe (CCG) avec Oman à ne pas avoir rejoint ce mouvement de rupture, avait reçu lundi un émissaire du roi saoudien Salmane avant d'appeler l'émir du Qatar pour l'«exhorter à la retenue». Abdul Rahman a précisé hier que l'émir du Koweit, Sheikh al-Sabah, avait notamment demandé à son homologue qatari, Sheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, de repousser son discours prévu le même jour. Alliée à la fois de Ryadh et de Doha, Washington avait invité les pays du Golfe à rester «unis» lundi. Les chefs de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, et russe, Sergueï Lavrov, se sont entretenus séparément avec leur homologue qatari. Les présidents turc, Recep Tayyip Erdogan et russe, Vladimir Poutine, ont aussi appelé «à des solutions de compromis». La semaine dernière, le Qatar s'était dit victime de «hackers» ayant publié sur le site de son agence officielle QNA de faux propos attribués à l'émir Tamim. Ces déclarations, considérées comme authentiques par Ryadh et Abou Dhabi, rompaient avec le consensus régional sur des sujets sensibles, et notamment l'Iran, vu comme un allié stratégique par Doha mais considéré par les Saoudiens comme «le fer de lance du terrorisme». Les conséquences économiques pourraient être grandes pour le Qatar. L'Egypte et six compagnies aériennes du Golfe ont suspendu leurs vols sur Doha. Et la compagnie Qatar Airways devra rallonger ses nombreuses routes vers l'Europe et les Amériques, ne pouvant plus utiliser l'espace aérien saoudien. La fermeture du seul accès terrestre au Qatar, via l'Arabie saoudite, affectera lui les importations de biens de consommation.

« L’Algérie appelle à la nécessité d’observer, en toutes circonstances, les principes de bon voisinage, de non ingérence dans les affaires internes des Etats et de respect de leur souveraineté nationale»

L’Algérie suit avec une grande préoccupation la dégradation des relations entre certains pays du Golfe et de la région, et leurs répercussions sur l’unité et la solidarité du monde arabe, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Tout en appelant l’ensemble des pays concernés à adopter le dialogue comme seul moyen de régler leurs différends et de transcender les divergences qui peuvent naturellement surgir dans les relations entre Etats, l’Algérie appelle à la nécessité d’observer, en toutes circonstances, les principes de bon voisinage, de non ingérence dans les affaires internes des Etats et du respect de leur souveraineté nationale», a-t-on ajouté. «L’Algérie reste confiante que les difficultés actuelles ne peuvent être que conjoncturelles et que la sagesse et la retenue finiront par prévaloir tant les véritables défis qui se dressent devant la marche des pays et des peuples arabes vers une solidarité agissante et une unité effective sont nombreux dont le terrorisme n’est pas des moindres», a conclut le communiqué.