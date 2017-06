Produits non conformes ou impropres à la consommation : 63,74 tonnes saisies

Durant les dix premiers jours du Ramadhan, les services de contrôle de qualité et répression des fraudes du ministère du Commerce ont saisi 63,74 tonnes de produits non conformes ou impropres à la consommation, représentant une valeur de 16,99 millions de DA, dont une quantité de 25 tonnes d’une valeur de 3,84 millions de DA a été orientée vers les centres d’intérêt collectif. En matière de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, les services de contrôle, précise un communiqué du ministère, ont effectué 31.228 interventions orientées vers les différentes sphères d’approvisionnement. Celles-ci ont permis la constatation de 5.177 infractions aux règles de la qualité, ce qui s’est traduit par l’établissement de 5.010 procès verbaux et la proposition de fermeture de 120 locaux commerciaux. Les principales infractions constatées sont liées au manque d’hygiène (41,72 %), la détention et mise en vente de produits impropres à la consommation (13,81%), le non- respect de la température de conservation (12,77%), l’absence d’autocontrôle (8,50 %), le défaut d’étiquetage (5,68 %), ainsi que la détention et mise en vente de produits non conformes (4,75 %). En matière de contrôle des pratiques commerciales, les services concernés ont réalisé 34.291 interventions, lesquelles ont donné lieu à la constatation de 7.852 infractions sanctionnées par l’établissement de 7.557 procès verbaux et la proposition de fermeture de 417 locaux commerciaux.

Il convient de préciser qu’en outre, ces interventions ont permis la mise au jour de transactions commerciales sans factures pour un montant de 3,163 Milliards DA et la saisie de marchandises pour une valeur de 73.166.537,18 DA.

Avec 55, 28 % des cas, le défaut de publicité des prix s’est taillé la belle part des infractions. En Avril dernier, un bilan des activités du contrôle économique et de la répression de la fraude émanant du ministère du Commerce a fait état de 45,09 milliards de dinars de transactions commerciales non facturées, outre la saisie de marchandises d’une valeur de 2,06 milliards de dinars, au premier trimestre 2017. Outre leur illégalité, ces pratiques pèsent lourd sur les comptes du Trésor. D’où les mises en gardes, aussi formelles qu’intéractives, des pouvoirs publics, avant de passer à la phase coercitive. Compte tenu de la recrudescence du nombre des cas recensés, le gouvernement compte poursuivre sa lutte sans merci contre ces pratiques.

Fouad Irnatene