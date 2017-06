Exportations : Un diagnostic sectoriel s’impose

Certes, les pouvoirs publics ont confirmé à maintes reprises leur grande volonté de promouvoir les exportations, tout en se fixant l’objectif d’atteindre les trois milliards de dollars d’exportation, mais la réalisation de cet objectif tarde apparemment à voir le jour. C’est ce qui ressort même des résultats de l’année 2016, où le volume n’a pas dépassé les deux milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures. En effet, le président de l’Association nationale des exportateurs algériens (Anexal), Ali Bey Nasri, a estimé hier que le domaine de l’exportation sera mieux pris en charge en 2017 du fait que le premier ministre M. Abdelmadjid Tebboune est un homme d’action et de terrain. Il a indiqué hier sur les ondes de la radio nationale, la chaine III, que « le passage du premier ministre à ministre du commerce promet une année 2017 va être consacrée à l’exportation ». « À mon avis, les déclarations du ministre confirme qu’il y a réellement une grande volonté d’encourager les explorations », a-t-il dit. En réponse à une question relative aux contraintes à relever aujourd’hui, il a cité entre autres, une réglementation des gens et donner la confiance aux explorateurs ». L’invité de rédaction a souligné à cet effet qu’il faut aller vers des plans déclinés d’une manière sectorielle, c’est-à-dire que le premier ministre a demandé aux différents ministres de présenter des plans d’exportation sectoriels. Aussi, le président de l’Anexal a appelé à une concertation générale entre les différents acteurs et spécialistes sur les questions liées à l’exploration, avant d’ajouter que dans le contexte actuel un diagnostic sectoriel sur lesquels l’Algérie doit axer sur l’exploration est primordial. Et de poursuivre « l’Algérie recèle des atouts très importants en matière d’exportation ». Il a regretté auparavant la tenue des assises du secteur de l’industrie où certains secteurs ont été identifiés potentiellement porteurs d’exportation, mais malheureusement cela n’a pas été suivi concrètement sur le terrain. Allons plus dans ses déclarations, Ali Bey Naseri, a souligné que l’Algérie doit aller vers la diversification de son économie surtout dans l’agro-industrie pour s’écarter progressivement de sa dépendance aux hydrocarbures. « Certes on parle de la diversification, mais à ce jour on a rien vu », à-t-il dit.

Mettant l’accent sur l’accord d’association avec l’union européenne, l’expert a lancé un appel aux pouvoirs publics de prendre en charge une étude et une évaluation sur cet accord afin d’avoir une vision claire. « Il faut voir ce qui est positif pour le pays et en particulier pour l’entreprise », a-t-il insisté, avant de s’interroger ensuite sur cet accord et si réellement il a porté ses fruits, notamment en termes de transfert de savoir faire. L’invité a mis l’accent sur la nécessité d’aller vers un diagnostic de cet accord pour déterminer la possible profitabilité.

Makhlouf Ait Ziane