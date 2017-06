Concours de recrutement des enseignants : Retrait des convocations à partir du 15 juin

Le ministère de l’Éducation nationale vient d’annoncer, via son site internet, que l’opération de retrait des convocations pour les candidats inscrits au concours de recrutement, prévu pour la fin du mois en cours, débutera à partir du 15 juin.

Ainsi, l’Office national des examens et concours a fixé la date de réouverture du site relatif au concours de recrutement du secteur de l’éducation, et ce pour permettre aux candidats de retirer leur convocation. Cette opération concerne, en effet, plus de 500.000 candidats, inscrits à ce concours à travers le même site consacré à cet effet, qui restera ouvert durant toute la période allant du 15 juin jusqu’au 29 juin, date du concours écrit.

Pour le retrait de sa convocation, le candidat, après son accès au site, doit choisir la direction de l’éducation dont il relève selon son lieu de résidence, avant d’introduire son nom et son mot de passe avec lesquels il s’est inscrit, et de confirmer son inscription, pour que, enfin, sa convocation apparaisse sur le site. Cette convocation peut être imprimée directement du site par le candidat qui est tenu de la présenter le jour du concours, d’autant plus qu’elle contient les renseignements relatifs au candidat, la date de l’épreuve écrite et l’adresse du centre de déroulement du candidat, ainsi que le calendrier des épreuves.

Il convient de rappeler que le ministère de l'Éducation nationale a ouvert plus de 10.000 postes pour le recrutement externe d'enseignants en 2017, auquel plus de 500.000 candidatures se sont inscrits. Il faut savoir qu’après le passage de l’épreuve écrite de ce concours national, le 29 juin, l’examen oral aura lieu, au début du mois de juillet. Les postulants au concours sont titulaires de diplômes supérieurs, «comme le mastère, la licence, diplôme d’études supérieures». Le concours de recrutement des enseignants prévoit, cette année, 10.009 postes dans les cycles moyen et secondaire, comme souligné récemment par la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit. La ministre avait également précisé que le nombre des enseignants ayant accepté un recrutement en dehors de la wilaya de leur résidence est estimé à 3.000, et ce dans le cadre de l’exploitation des listes d’attente (nationales) inscrites dans la plateforme numérique de recrutement pour l’année 2016. Il faut dire que l’exploitation de la plate-forme numérique de recrutement dans l’éducation a permis une meilleure transparence au concours de recrutement des enseignants. Selon les responsables du secteur, à la faveur de la plate-forme en question et que des milliers de nouveaux enseignants, dont des diplômés des Écoles normales, ont, ainsi, été recrutés de façon équitable à l’échelle nationale.

Pour rappel, cette méthode de recrutement a été rendue possible, grâce aussi à «une autorisation exceptionnelle accordée par la direction générale de la Fonction publique d’exploiter les listes de réserve des candidats qui avaient réussi au concours du recrutement des enseignants en 2016».

Remarque importante à mettre en avant, ici, entre les futurs enseignants qui seront recrutés dans le cadre du concours national de juin 2017 (10.000 enseignants), et ceux devant être puisés à partir de la plateforme, le nombre global des recrutés par le ministère de l’Éducation nationale pour les besoins de l’année scolaire 2017-2018 seront pas moins de 40.000 enseignants. Ces derniers devront ainsi remplacer les personnels qui sont sur le point d’ouvrir droit à la retraite.

Il y aura également, parmi les enseignants recrutés, ceux qui seront affectés dans les nouveaux établissements devant entrer en service, lors de la prochaine rentrée scolaire, et d’autres qui seront destinés à combler le manque d’enseignants enregistré dans certaines matières, à l’exemple des mathématiques et des sciences physiques. En somme, et selon les explications fournies, les recrutements se déroulent en deux phases distinctes. La première a déjà eu lieu, et s’est déroulée du 7 au 17 avril dernier. Elle consiste à puiser les candidats dans les «listes d’attente» du précédent concours, alors que la seconde phase est basée sur un nouveau concours national, celui du 29 juin.

Salima Ettouahria