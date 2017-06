Constantine /BEM : 302 détenus candidats

À l’instar des autres wilayas, les épreuves du BEM ont débuté dimanche à Constantine, où près de 14.500 candidats, répartis sur 49 centres d’examen, étaient concernés par cet examen. Encadrée par près de 2.000 agents et enseignants, la première journée s’est déroulée dans de bonnes conditions, selon le directeur de wilaya de l’éducation, Mohamed Bouhali. «Nous avons, en concertation avec les chefs de centre et leurs suppléants, mis en place les moyens nécessaires afin que l’examen se passe dans les meilleures conditions.

Chaque centre dispose de son propre plan de sécurité et les services d’ordre sont prêts à intervenir promptement en cas de problème», a-t-il notamment précisé. Il convient de noter que sur l’ensemble des candidats, figurent 302 détenus, ainsi que 11 élèves aux besoins spécifiques, dont 6 handicapés visuels et 5 handicapés moteurs. Les résultats seront annoncés le 27 juin.

I. B.