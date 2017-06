Cession des biens OPGI : Vers de nouveaux mécanismes ?

La cession des biens de l’État, notamment par le biais des OPGI, ne semble pas vouloir connaître son épilogue, et cela malgré l’arsenal juridique mis en place dans le but d’inciter les citoyens ne disposant pas d’actes de propriété à régulariser leur situation. Les dispositions concernent les logements attribués avant le 1er janvier 2004.

En effet, seulement 20% du parc du logement de l’Office de promotion et de gestion immobilières a été cédé à ses anciens locataires, et les opérations de cession n’ont pas eu les résultats escomptés. C’est le moins que l’on puisse dire. Raison pour laquelle les pouvoirs publics tendent à multiplier les mesures devant accélérer le dossier. On pense, notamment à la décision prise par le gouvernement au temps de M. Sellal de mettre en place, sur demande de M. Tebboune, le ministre de l’Habitat à l’époque et désormais Premier ministre, d’un groupe de travail multisectoriel regroupant des représentants de plusieurs départements ministériels, en l’occurrence l’Intérieur et les Collectivités locales, les Finances et enfin l’Habitat, l’Urbanisme et la Ville.

Ce groupe de travail est chargé de trouver des solutions et de nouvelles mesures incitatives pour relancer de plus belle un dossier, un peu à la traîne, convenons-en, et ce depuis le lancement, en mai 2013, de l’opération de cession des biens des OPGI avec de nouveaux mécanismes censés êtres «avantageux et incitatifs», mais en vain.

Pourtant, l'acquisition du logement auprès de l’État est à présent possible, en application du décret exécutif qui autorise les Office de promotion et de gestion immobilières à transférer le droit de bail aux non-bénéficiaires initiaux, à savoir les proches du bénéficiaire initial, sa belle-famille ou bien les tierces personnes, ayant acquis «illégalement» le logement, sous condition toutefois que le propriétaire s’acquitte de tous les loyers. Ce décret «institue» la «relance» de la vente des logements publics locatifs distribués avant 2004, et le transfert du droit de bail est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, pour les occupants des logements publics locatifs mis en exploitation avant l'année 2004.

Le nouveau décret exécutif fixant les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’État et OPGI, publié en septembre 2016 au Journal officiel, concerne les logements réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004. Il stipule que la demande d’acquisition des biens immobiliers de l’État doit être désormais déposée par le postulant auprès de la commission de daïra, créée à cet effet, et souligne que la commission de l’OPGI, chargée d’examiner et de se prononcer sur les demandes d’acquisition, se réunira deux fois par semaine jusqu’à l’épuisement des dossiers. Elle sera appelée à se prononcer sur toute demande d’acquisition dans un délai d’un mois, à compter de la date de dépôt de la demande. Quant aux éventuels recours contre les décisions de la commission de l’OPGI, ils peuvent être déposés auprès de la commission des recours de la direction de wilaya, dans un délai d’un mois, à compter de la date de réception de la notification, et la dite commission devra se prononcer dans les quinze jours qui suivent la saisine.

Le texte précise par ailleurs que les dossiers de demande d’acquisition de biens immobiliers relevant de la gestion des OPGI, en instance de traitement au niveau des commissions de daïra, devront être transférés aux OPGI concernés, dans un délai n’excédant pas deux mois, à compter de la date de publication du décret.

Concernant le transfert du droit de bail, celui-ci ne peut être accordé qu'après «épuration» de tous les arriérés de loyer, met en garde le décret, qui insiste sur le fait que l'indu occupant ou le demandeur de transfert du droit au bail doit «s'engager au préalable» à acquérir le logement occupé. Ce transfert de propriété sera accompagné du paiement au Trésor public d’une pénalité calculée sur la base du prix de cession. «Pour ceux qui ont un lien de parenté ou d'alliance avec le détenteur du bail, ils paieront une pénalité de 10% du prix de cession».

Une taxe qui comptera double, soit 20% lorsqu’il s’agit d’un indu occupant qui n'a pas de lien de parenté ni d'alliance avec le détenteur réel du logement. Aussi, un délai qui court jusqu’au 31 décembre 2017 a été fixé par les pouvoirs publics pour les indus occupants des logements sociaux livrés avant le 1er janvier 2004, pour régulariser leur situation, et passée cette échéance, les occupants des logements publics locatifs «ne peuvent prétendre à aucun transfert» et seront «systématiquement expulsés» de ces logements, avertissent encore les pouvoirs publics.

S. A. M.