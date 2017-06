Désignation des vice-présidents de l’APN : La voie du consensus

Consensus. Voilà un terme qui a bien du sens et beaucoup de valeur pour le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja. «Trouver une solution consensuelle, c’est ma devise pour laquelle je ne ménagerai aucun effort afin de la promouvoir toujours davantage tout au long de la nouvelle législature», a t-il indiqué dans une déclaration faite hier à El Moudjahid.

Il appuie ses propos en mettant l’accent sur le fait que cette logique de consensus constitue le véritable objectif gagé de la réunion qu’il a présidé, hier, ave les 10 chefs des groupes parlementaires siégeant à l’APN. L’ordre du jour de cette réunion porte sur l’installation du bureau de l’APN et la répartition des responsabilités entre vice-présidents.

Ces derniers sont au nombre de neuf comme le stipule clairement l’article 11 du règlement intérieur de l’Assemblée. Ainsi donc pour ce qui est du mode de désignation de ces neuf vice-présidents, M. Bouhadja affirme avoir privilégié le recours à une solution consensuelle entre les différents groupes parlementaires. Ce faisant, le président de l’APN se réfère ainsi aux dispositions de l’article 13 dudit règlement intérieur de l’APN. Cet article ne souligne en effet que «les représentants des groupes parlementaires dégageant un accord, au cours d’une réunion tenue à l’initiative du président de l’Assemblée, sur la répartition des postes de vice-présidents au sein de leur groupes proportionnellement à leur représentation. La liste sera par la suite soumise à l’APN pour adoption. Son établissement passe donc nécessairement par un consensus, comme le souhaite M. Bouhadja. Néanmoins, à défaut d’un accord, et toujours en vertu du même article du règlement intérieur, les groupes représentant la majorité établissent les listes des vice- présidents conformément au critère convenu entre les groupes désirant participer au Bureau de l’Assemblée. Là encore en cas de désaccord, les neuf vice-présidents seront élus au scrutin plurinominal secret à un tour, et dans le cas d’égalité des voix le candidat le plus âgé est déclaré élu. L’article 37 du règlement intérieur de l’APN évoque par ailleurs la répartition des fonctions entre les neufs vice-présidents qui pourraient aussi fait l’objet d’un consensus comme c’est le cas pour les missions attribuées aux présidents des commissions parlementaires et leurs rapporteurs. A ce propos, le président de l’APN a tenu à faire savoir dans sa déclaration que s’agissant des douze commissions parlementaires, leur installation est, au bout du compte, renvoyée après la présentation par le Premier ministre du Plan d’action du gouvernement fixée le 18 de ce mois courant



L’installation des commissions parlementaires repoussée après le 18 juin



Dans le communiqué rendu public par l’APN, il est indiqué que les présidents des groupes parlementaires, se sont réunis hier, à l'invitation du président de l'Assemblée, Saïd Bouhadja pour se consulter sur la composition et la répartition des bureaux des commissions permanentes. Cependant, ce sont uniquement les 9 vices présidents de l’APN qui seront désignés dans l’immédiat, tandis que les commissions permanentes seront installées ultérieurement.

La réunion d’hier s'est déroulée en présence du président du groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN), Saïd Lakhdari, du président du groupe parlementaire du Rassemblement national démocratique (RND), Belabbes Belabbes, du président du groupe parlementaire de l'Alliance MSP/FC, Nacer Hamdadouche, du président du groupe parlementaire des indépendants, Lamine Osmani, du président du groupe parlementaire de TAJ, Mustapha Nouassa, du président du groupe parlementaire de l'Union Ennahda-Adala-Bina, Lakhdar Benkhellaf, du président du groupe parlementaire du Front El Mostakbal, Belghouti El Hadj, du président du groupe parlementaire du FFS, Chafaa Bouaiche, du président du groupe parlementaire du Mouvement populaire algérien (MPA), Hadj Cheikh Barbara et du président du groupe parlementaire du parti des travailleurs (PT), Djelloul Djoudi».

Karim Aoudia