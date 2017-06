Afripol : asseoir une coopération continentale

«Le Mécanisme de coopération policière africaine (Afripol) projette de créer prochainement un mandat d'arrêt africain pour faciliter l'arrestation et la remise des criminels en Afrique» a révélé hier, le sous directeur de la police judiciaire, le commissaire divisionnaire Fayçal Hassani.

Intervenant lors d’une conférence portant le thème : «mécanisme de coopération entre les polices africaines» organisée a l'école supérieure de Police Ali-Tounsi de Châteauneuf, M. Hassani a expliqué que ce mandat d’arrêt continental pourrait être émis à l’encontre de toute personne inculpée ou déclarée coupable d’activités terroristes sur tout le territoire africain. «Le mandat d’arrêt africain fera office de document de référence au sein de l’Afripol» a-t-il assuré.

Selon le haut fonctionnaire de police, L’Union Africaine (UA) finalise actuellement des arrangements permettant l’instauration de ce mandat. Un document qui pourra être émis à l’encontre de toute personne inculpée ou déclarée coupable d’activités terroristes sur tout le territoire africain.

Par ailleurs, le commissaire a fait savoir que sur orientation du directeur général de la Sûreté nationale, le général major, Abdelghani Hamel, des experts de la DGSN ont pris l'initiative de créer un système de communication, Africom, contenant un système de données, partagées par les polices africaines et qui contient des informations actualisées en permanence, relevant que l’élaboration de pareil mécanisme était plus que nécessaire, notamment devant le fait que la lutte contre le phénomène du terrorisme représente la priorité d'Afripol.

Devant autant de défis, «l’institution effective du mécanisme de coopération policière africaine (AFRIPOL), va permettre de consolider les relations entre les services de police africaine, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé transfrontalier, la cybercriminalité, la piraterie maritime, le blanchiment d’argent et le trafic d’armes et de drogue» a-t-il expliqué.

Selon lui, ce mécanisme se veut une valeur ajoutée à la coopération policière régionale et internationale et une alliance stratégique face aux menaces internationales qui pèsent sur un environnement en constante évolution.

Le commissaire-divisionnaire a rappelé dans ce sens que, l’Algérie a abrité en mai dernier, la première Assemblée générale d’Afripol, organisée par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) en collaboration avec la Commission de l’Union africaine (UA), avec la participation des chefs de police africains et des responsables d’institutions policières régionales et internationales. A l’issue de ces travaux, l’Algérie a été choisie pour diriger l’Afripol pour une durée de deux ans.

«Cette initiative continentale va renforcer la quiétude et la sécurité de nos citoyens en Afrique, mais elle constitue aussi un signal fort pour tous les criminels et les terroristes que désormais l'Afrique aura un outil de coordination de son activité» dira le haut responsable de sûreté avant d’ajouter que maintenant «les polices africaines vont être efficaces afin de sécuriser leurs citoyens et de promouvoir cette quiétude, et partant, le développement économique du continent».

Pour sa part, Ahmed Mizab, expert en questions sécuritaires a clairement affiché l’engagement total de l’Algérie à poursuivre son soutien au mécanisme de coopération policière africaine». «L’Afripol s'assignait un plan de travail avec des contours très clairs, notamment la lutte contre toutes les formes de la criminalité organisée, l'échange d'informations et d'expertises, l'adoption d'une vision commune pour intensifier la coopération entre les différentes polices africaines» a-t-il souligné.

Il considère un tel mécanisme comme une «exigence» du contexte sécuritaire actuel, marqué par la prolifération des groupes criminels multinationaux connectés aux différents trafics qui prennent de l’ampleur dans les immenses contrées du continent africain.

L’expert a souligné que les pays africains sont confrontés aux même menaces et aux même formes de criminalité et sont appelés, par conséquent, à conjuguer davantage leurs efforts, à accroître leur échanges et à intensifier leur coopération policière sur les plans technique et opérationnel.

Il ya lieu de rappeler que l'idée de création d'Afripol a été lancée lors de la 22e conférence régionale africaine de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), tenue en septembre 2013 à Oran, en présence de 41 chefs de police africains qui l'ont adoptée à l'unanimité. L'initiative a été appuyée en marge de la 82e Assemblée générale d'Interpol tenue du 21 au 24 octobre à Carthagène (Colombie).

Notons aussi que le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, avait inauguré le 13 décembre 2015 le siège d'Afripol, situé à Ben Aknoun (Alger), en présence des représentants des appareils de police de plus de 40 Etats africains.

Sarah A. Benali Cherif