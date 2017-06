Eclairage : Soutenir la Libye

La complexité du dossier libyen et sa complexification progressive, par la multiplication des initiatives et des agendas tout aussi multiples, ont fait qu’à ce jour, le conflit qui ravage la Libye et hypothèque son devenir n’est toujours pas réglé. Mais loin de baisser les bras, les pays voisins, l’Algérie en tête, œuvrent à la conciliation des positions des acteurs libyens et à leur réconciliation, pour permettre à la Libye de pouvoir enfin écrire une nouvelle page de son histoire. Mission titanesque sans nul doute, mais pas impossible, en dépit des écueils mis sur cette voie. En effet, parce qu’il s’agira, à l’issue de cette période difficile, de définir la Libye de demain avec ses nouvelles institutions et sa nouvelle configuration politique, les parties en conflit font dans la «résistance». Chaque partie prenante tente d’arracher un maximum de concessions politiques qui lui permettront d’asseoir son autorité et son poids. Dès lors, on comprend mieux pourquoi les tergiversations et les revirements enregistrés au fil des réunions.

Le temps mis par les parties libyennes pour la détermination des points de l’Accord politique de 2015 concernés par l’amendement est du reste révélateur des enjeux postrèglement de la crise.

Mais, restons convaincus, la Libye ne pourra s’en sortir que si enfin ses démons sont exorcisés et que dialogue politique et sagesse reprennent le dessus, ce qui permettra de mutualiser les efforts des uns et des autres. Réunis à Alger, lundi, les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de la Tunisie et de l'Égypte ont relevé «l'impératif de s'abstenir de prendre toute mesure de nature à entraver le processus de règlement politique, réitérant leur soutien à une solution politique, à travers le dialogue inclusif, le rejet de l'ingérence et de l'option militaire». C’est la seule voie à même de sauver la Libye et les Libyens du chaos dans lequel se trouve aujourd’hui ce pays. C’est pourquoi aussi, accent est régulièrement mis sur la préservation de l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'unité de la Libye. Car ce dont les parties en conflit doivent impérativement prendre conscience, c’est qu’elles exposent leur pays et toute la région aux plans de la sécurité et de la stabilité aux retombées de la dégradation de la situation qui prévaut en Libye. Du «pain béni» pour les groupes terroristes qui ne pourront que trouver leurs comptes.

Pareille situation sert leurs intérêts, et leur ouvre la voie d'élargir sans impunité leurs activités criminelles. C’est la mise en garde adressée par les ministres algérien, tunisien et égyptien à partir d’Alger.

Nadia K.