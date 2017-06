Mise en œuvre de l’accord de paix au Mali : L’UE et le G5 Sahel saluent des progrès substantiels

L'Union européenne (UE) et les pays du G5 Sahel, réunis à Bamako, ont salué les «progrès substantiels» réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger.

Dans un communiqué conjoint diffusé à Bruxelles, à l'issue de la rencontre entre la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et les ministres en charge des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel, les deux parties «ont salué les progrès substantiels réalisés par le gouvernement du Mali, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d’Alger». L'UE et les pays du G5 Sahel ont, en outre, «fortement encouragé» toutes les parties prenantes à accélérer l’application intégrale dudit accord. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, avait faire part, il y a quelques jours, à la haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, des «avancées» réalisées dans la mise en oeuvre de l'accord de paix au Mali. M. Messahel, qui était en visite aux institutions européenne à Bruxelles, à l'invitation de Mogherini, avait souligné que «trois grands acquis» ont été enregistrés : la mise en place des autorités intérimaires, l'organisation de patrouilles mixtes et la mise sur pied d'un comité permanent de dialogue intermalien, pour faciliter la mise en œuvre de l'accord de paix. M. Messahel avait annoncé, à ce titre, la tenue, au niveau ministériel, d'une réunion du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali. Lors de cette réunion tenue lundi à Bamako, la haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité a affirmé que les signataires de l'accord «ont la responsabilité d'assurer la sécurité et la protection des citoyens maliens».

«L'engagement des parties signataires à l'accord pour la stabilisation du Nord est attendu. À ce titre, les patrouilles mixtes et le mécanisme opérationnel de coordination à Tombouctou et à Kidal doivent démarrer au plus vite : cela facilitera le travail des autorités intérimaires et le retour des réfugiés chez eux», a-t-elle souligné, dans son discours devant le comité, selon une copie publiée par ses services diplomatiques. Par ailleurs, la chef de la diplomatie européenne, qui participe à la troisième rencontre ministérielle UE-G5 Sahel, dans le cadre de sa première visite officielle au Mali, a annoncé que 50 millions d'euros seront débloqués pour soutenir l'action des pays du G5 Sahel pour améliorer les conditions de sécurité et la coopération transfrontalière. «Ce soutien contribuera à la mise en place effective de la Force conjointe du G5 Sahel qui inclura des forces du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad, et sera opérationnelle dans les cinq pays», a indiqué la Commission européenne.

Cette initiative, a-t-elle poursuivi, vise à «renforcer les actions en matière de sécurité, notamment des zones frontalières». (APS)