Algérie - Égypte : Des relations excellentes

M. Messahel a indiqué que la coordination entre les pays voisins de la Libye, notamment l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, était «permanente», pour accompagner les Libyens en vue du règlement de la crise que traverse leur pays, loin de toute intervention étrangère. Dans une déclaration à la presse, à l'issue de ses entretiens avec son homologue égyptien, Sameh Chokri. Concernant les relations algéro-égyptiennes, M. Messahel les a qualifié d’«exceptionnelles» dans différents domaines, faisant part de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération économique. Le ministre a précisé que les deux parties avaient évoqué les préparatifs de la réunion de la Grande commission mixte et de la réunion du Comité de suivi qui la précèdera, pour évaluer la mise en œuvre des décisions prises lors de la précédente session tenue au Caire. M. Chokri a, pour sa part, précisé que sa visite «participe du souci de poursuivre la coordination entre les deux pays», soulignant que cette coordination procédait de la volonté des dirigeants des deux pays, Abdelaziz Bouteflika et Abdel Fattah Al Sissi, de faire face aux défis qui se posent à l'Algérie et à l'Égypte, et de renforcer la coopération au mieux des intérêts des deux peuples et pour protéger la sécurité nationale arabe contre les dangers qui la menacent. La rencontre a permis d'aborder, en premier lieu, les relations bilatérales et le souci commun de les développer sur les plans politique, économique, culturel et social, et d'intensifier les investissements égyptiens en Algérie, par l'ouverture d'autres créneaux de commerce entre les deux pays, a ajouté M. Chokri qui a exprimé ses remerciements au gouvernement algérien pour les facilitations accordées à l'importation des produits égyptiens, «ce qui est à même, a-t-il dit, de favoriser l'augmentation des échanges commerciaux et de renforcer les liens entre les deux pays».