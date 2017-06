M. Tebboune reçoit les ministres égyptien et tunisien des Affaires étrangères après la réunion tripartite sur la Libye

• Les trois parties sont convenues, au terme de cette réunion, de tenir la prochaine rencontre en Égypte.

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, les ministres égyptien et tunisien des Affaires étrangères, respectivement Sameh Choukri et Khemaies Jhinaoui, qui ont pris part à la réunion tripartite sur la Libye, tenue lundi à Alger, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

L’audience à laquelle a pris part le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a permis, «en premier lieu, de rendre compte des résultats de cette réunion tripartite et des efforts entrepris par l’Algérie, l’Égypte et la Tunisie, pour le règlement de la crise qui affecte ce pays frère et voisin, à travers la solution politique, le dialogue inclusif et la réconciliation nationale, sans ingérence extérieure», a précisé la même source. Par ailleurs, cette audience a permis d’«exprimer la volonté des trois pays à poursuivre leurs efforts, en vue de rétablir, au plus vite, la paix et la stabilité dans l’ensemble de la sous-région», a ajouté la même source.



Dialogue inclusif, rejet de l’ingérence et de l’option militaire



La veille au soir, les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de la Tunisie et de l'Égypte avaient relevé l'impératif de s'abstenir de prendre toute mesure de nature à entraver le processus de règlement politique en Libye, réitérant leur soutien à une solution politique à travers le dialogue inclusif, le rejet de l'ingérence et de l'option militaire. Dans la Déclaration ministérielle d'Alger pour le soutien au règlement politique inclusif en Libye ayant couronné les travaux de la réunion tripartite sur la Libye, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et ses deux homologues égyptien et tunisien, Samah Chokri et Khemaies Jhinaoui, ont relevé «l'impératif de rejeter le recours à la violence ou de prendre toute mesure de nature à entraver le processus du règlement politique en Libye qui prolongera la souffrance du peuple libyen, particulièrement au niveau économique et humanitaire». Ils ont également souligné l'importance de s'attacher aux positions constantes de leurs pays relatives à la résolution de la crise libyenne, axées essentiellement sur la préservation de l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'unité de la Libye, et sur la solution politique comme seul moyen pour résoudre la crise à travers le dialogue inclusif, le rejet de l'ingérence et de l'option militaire. La Déclaration ministérielle d'Alger pour le soutien au règlement politique inclusif en Libye a mis en garde contre les «retombées de la dégradation de la situation sur la sécurité et la stabilité de la Libye, et de toute la région, une situation qui sert les intérêts des groupes terroristes et leur ouvre la voie d'élargir leur activités criminelles», relevant l'importance de renforcer la coordination et l'échange d'informations entre les services de sécurité des trois pays. Après avoir salué les efforts déployés par l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie visant à rapprocher les points de vue entre les parties libyennes, à œuvrer à associer tous les acteurs et à élargir le terrain d'entente, les ministres des trois pays ont réitéré leur total engagement à soutenir la Libye et à l'accompagner dans le processus du règlement politique, conformément aux dispositions de l'Accord politique libyen.



Détermination, par les Libyens, des points concernés par l’amendement



Les ministres algérien, tunisien et égyptien des Affaires étrangères se sont félicités par ailleurs de la détermination, par les parties libyennes, des points de l'Accord politique concernés par l'amendement, mettant en avant l'importance du mécanisme des pays voisins de la Libye initié par l'Algérie et son approche pour le règlement de la crise libyenne axée sur le dialogue et la réconciliation nationale. Dans «La Déclaration ministérielle d'Alger pour le soutien au règlement politique inclusif en Libye» ayant couronné les travaux de la réunion , les ministres des Affaires étrangères des trois pays «se sont félicités de la détermination, par les parties libyennes, des points de l'Accord politique concernés par l'amendement», encourageant «l'accélération du lancement des négociations en vue d'adopter des formules consensuelles et parachever la mise en œuvre des dispositions de l'Accord politique».

Les MAE des trois pays ont également salué «les étapes positives accomplies, à la faveur de la composition de la Commission mixte du dialogue, ainsi que les rencontres ayant regroupé des personnalités politiques et d'importants acteurs libyens». «La Déclaration ministérielle d'Alger pour le soutien au règlement politique inclusif en Libye» a relevé l'importance du mécanisme des pays voisins de la Libye initié par l'Algérie, en mai 2014, en marge des réunions ministérielles du Mouvement des non-alignés et «l'approche adoptée par ce mécanisme dans le règlement de la crise libyenne basée sur l'accompagnement du peuple libyen dans sa quête pour recouvrir sa sécurité et sa stabilité, rappelant les conclusions de ses réunions». Les pays voisins de la Libye avaient convenu, à l'issue de la réunion ministérielle tenue le 8 mai 2017 à Alger, de la nécessité d'encourager la réconciliation nationale en Libye, le rejet de toute forme de violence et d'interférence étrangère dans les affaires de la Libye et de toute option militaire, et ce pour assoir la réconciliation nationale en Libye.

Les ministres ont également mis en avant le rôle de leurs pays (Algérie, Tunisie et Égypte) dans la relance du processus politique onusien et les efforts déployés par la Mission des Nations unies pour parrainer le processus, qualifiant le transfert du siège de la mission onusienne en Libye vers la capitale libyenne Tripoli de «pas positif».

Lors de cette réunion, les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont passé en revue la situation sécuritaire prévalant en Libye et les affrontements survenus dans plusieurs villes et régions du pays, ainsi que les efforts des parties libyennes, au double plan nationale et local, visant à poursuivre le dialogue national inclusif, et à assoir la réconciliation nationale dans le cadre de l'initiative tripartite incluant l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte.

L'occasion a également été pour examiner les efforts consentis par les trois pays en vue d'encourager les parties libyennes à trouver des solutions consensuelles aux points de divergences entravant la mise en œuvre de l'Accord politique. Les trois parties sont convenues, au terme de cette réunion, de tenir la prochaine rencontre en Égypte. La date de ce rendez-vous sera fixée ultérieurement, après concertation entre les trois ministres des Affaires étrangères.