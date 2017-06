À l’occasion de la fête nationale de son pays : Le Président Bouteflika félicite le roi de Suède

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au roi de Suède, Carl XVI Gustaf, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il s'est félicité de la «haute qualité» des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. «Au moment où le Royaume de Suède s'apprête à célébrer sa fête nationale, il m'est particulièrement agréable de Vous adresser, au nom du peuple algérien, de son gouvernement et en mon nom personnel, nos sincères félicitations ainsi que mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour Votre Majesté, de bien-être et de prospérité pour le peuple suédois ami», a écrit le Président de la République dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse circonstance pour me féliciter de la haute qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre l'Algérie et la Suède et vous réaffirmer ma disponibilité à continuer à œuvrer, avec vous, à les consolider davantage dans l'intérêt mutuel de nos deux pays», a souligné le Chef de l'Etat.



Le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Premier ministre suédois, Stefan Lofven, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa «ferme volonté» à œuvrer au développement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. «Il m'est particulièrement agréable, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos sincères félicitations accompagnées de mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, et de prospérité pour le peuple suédois ami», écrit le chef de l'Etat dans son message. «Je voudrais saisir cette opportunité pour vous réaffirmer ma ferme volonté à œuvrer, avec vous, au développement des relations d'amitié et de coopération qui lient nos deux pays», conclut le Président Bouteflika.