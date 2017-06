Dourous El Mohammadia : Un rayonnement international

« La prise de conscience et la reconnaissance de la bénédiction de Dieu » est le thème choisi cette pour la 12e édition du colloque international des «Dourous El Mohammadia» organisé, annuellement par la Tarika Belkaïdia El Habria, en collaboration avec la wilaya d’Oran, au siège national de la zaouïa de la Tarika el Bekkaïdia sis à Sidi Maârouf.

Pourquoi le choix de cette thématique ? En réponse à cette question, le chargé de communication de la zaouia El Belkaïdia, le Pr Maazouz, estime que «l’état de dégradation que connaît actuellement la nation arabo-musulmane de manière générale est dû à plusieurs raisons dont la plus importante est sans doute l’absence de conscience et de reconnaissance à l’égard de la bénédiction et les faveurs de Dieu. Malheureusement, de nos jours, le musulman qui a longtemps joui de la sécurité, de la stabilité et des richesses naturelles, regarde cette bénédiction avec indifférence au lieu de la reconnaître, remercier et prier Dieu pour sa pérennité. Ainsi, à travers cette série de conférences autour de ce thème, les savants vont rappeler toutes ces faveurs et cette bénédiction aux fidèles afin qu’ils remercient Dieu et le prient de nous les préserver» a-t-il affirmé. Comme chaque année, deux conférences seront présentées en langue française. La première sera animée par Cheikh Abdallah Penot (France), intitulée : « Quelle est la finalité des faveurs dont Dieu nous a gratifiés ?». Quant à la seconde, elle sera présentée par Kamel Chekkat ayant pour titre «La reconnaissance de Dieu , un projet civilisationnel». Parmi les nouveautés de cette année, huit conférenciers savants participent pour la première fois à ce cycle de conférences, parmi eux Oussama El Hadidi d’Egypte, Badri El Madani de Tunisie, Cheikh Mohamed El Faham de Syrie, les Dr Bachir Yaâlaoui Kamel Chekkat d’Algérie et Abdelilah El Afradj d’Arabie saoudite. Par ailleurs et en marge de ces dourous qui se tiennent chaque soir après El Tarawih, les organisateurs ont prévu des conférences-débats animées par les mêmes chouyoukh, le lendemain après-midi (après la prière d’El Asr) auxquelles participent les résidents de la Zaouia El Belkaïdia. Il convient de souligner que c’est le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs Mohamed Aïssa, qui a animé la conférence d’ouverture officielle. Outre les disciples de la Zaouia de la Tarika El Belgaïdia,venus des autres wilayas, ces soirées à caractère académique, religieux et culturel sont marquées par la présence d’étudiants de la faculté des sciences islamiques et d’autres université.

A ce propos, le Pr Maâzouz a tenu à préciser que Dourous El Mohamadia sont ouverts à tous les citoyens sans exception. Cet événement rayonne sur toute la nation à chaque Ramadhan, car il constitue une occasion de rencontres avec différents courants du fiqh islamique et tout ce qui renforce les connaissances sur la vie religieuse des fidèles.

Amel Saher