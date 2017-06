Ouverture d'un faux compte twitter : M. Guitouni condamne fermement l'usurpation de son identité

Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, «condamne» fermement l'usurpation de son identité par l'ouverture d'un faux compte twitter en son nom et à son insu en vue de porter atteinte à son image et de tenir des propos mensongers, attentatoire et calomnieux en son nom», a indiqué mardi un communiqué du ministère. Le ministre de l'Energie «dément toutes les déclarations qui lui ont été attribuées dans ce faux compte ouvert dans la soirée du 5 au 6 juin 2017 à des fins clandestines et sordides», note le communiqué qui signale, par ailleurs, qu'à ce jour, M. Guitouni ne détient aucun compte sur les réseaux sociaux.

Le ministre de l’Energie rappelle également que «seul le ministère des Affaires étrangères est habilité à s’exprimer sur la politique étrangère de l'Algérie».

En outre, le ministère de l'Energie «se réserve le droit de prendre toutes les mesures légales pour défendre ses intérêts et son image».