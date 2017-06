Climat, la fumisterie?

La formidable secousse tellurique créée par l'annonce de l'Amérique de se défaire de l’Accord de Paris et les ondes de choc engendrées à travers toute la planète, suscitent réflexion.

La décision de Trump de se retirer de la COP21 remet sur le billard, d’un point de vue purement scientifique, la grande question en vogue du réchauffement climatique. Réalité ou vaste fumisterie ?

Pour les uns, l’Homme mène inévitablement son habitat vers une fin cataclysmique, pour d’autres, les civilisations ne contribuent qu’à un faible taux au réchauffement climatique qui ne s’inscrit en fait que dans un cycle global et normal de l’évolution de la planète depuis sa création.

Le sujet serait d’une grande banalité si ce n’est l’affrontement entre l’alarmisme des intégristes de l’écologiquement correct (une mode ?) et le scepticisme de quelques scientifiques, non affiliés, qui considèrent la question sous l’angle du mythe issu d’une conspiration entre science et politique.

Les images qui font inlassablement le tour du monde ont fini par faire peur. Une montagne de glace qui se détache de la banquise sous les exclamations de quelques touristes fortunés venus constater de visu les effets du réchauffement ou, mieux encore, le gros plan sur cet insulaire en pagne, les chevilles dans l’eau et la larme à l’œil qui quémande un nouveau territoire pour y vivre avant que l’océan n’engloutisse son ile corallienne.

Ce que contestent certains scientifiques n’est pas la réalité du bouleversement du climat mais juste la déformation d’une réalité confortée par des études sérieuses et une observation assidue des effets de l’activité humaine sur l’atmosphère. La proportion est assez faible, soutiennent ces derniers. Depuis sa formation, il y a 4,5 milliards d’années, la planète bleue est passée par plusieurs cycles de réchauffement et de période glaciaires au fil de son périple cosmique. Ceux-là s’accordent néanmoins sur l’effet dévastateur des rejets des énergies fossiles, charbon et diesel en premières loges. Avec un brin de pragmatisme, il serait judicieux d’œuvrer à réduire les émissions néfastes à l’environnement sans pour autant verser dans le catastrophisme. Cette brèche a créé une aubaine dorée pour les industriels de tous bords qui s’y sont engouffrés avec des investissements colossaux. Il y a là aussi ceux qui mettent le paquet sur les énergies renouvelables, solaires ou éoliens, et ceux qui profitent de l’incrédulité quasi générale pour repeindre en vert une partie de la planète. Tant que ça rapporte !

Enfin, il y a le côté indécent des puissants de ce monde qui consument des millions de tonnes de pétrole et de charbon en toute impunité et qui fustigent les plus démunis pour un vulgaire feu de brindilles allumé sous un faitout en terre cuite. Si l’humanité devait s’autodétruire, ça ne serait surement pas par étouffement au gaz carbonique mais plutôt par manque… d’amour du prochain. Le propre de l’homme finalement.

Kamel Morsli