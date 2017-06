Dans la lucarne : La richissime Premier League

On ne le répètera jamais assez, le football ne peut fonctionner de nos jours sans des caisses pleines à raz bord. Les exigences du professionnalisme sont telles qu’il faut être plein « aux as» si vous voulez aller loin aussi bien dans le championnat local ou dans les compétitions de l’UEFA. C’est une vérité que tout le monde peut accepter avec le sourire. En Angleterre, les observateurs comprennent très bien pourquoi les clubs de la Premier League anglaise font tout pour monter sur le podium et notamment à la « cime ». En effet, cette dernière est plus lucrative et permet au vainqueur du titre de champion, peut être considéré comme un grand « futé », de faire rentrer beaucoup d’argent. C’est vrai que les dernières mesures prises quant aux droits TV à octroyer aux clubs sont en train, aujourd’hui, de faire les beaux jours des clubs anglais qui animent la division d’élite. L’effort est, le moins que l’on puisse dire, récompensé. De plus, personne ne sera lésé. Tout se fera selon le classement final de cette compétition de Premier League. Leicester, la saison écoulée, lorsqu’il s’est adjugé la première place et surtout le championnat de ce pays, avait empoché la bagatelle de 106 millions d’euros. Par rapport à ce que vient de gagner Chelsea en prenant, haut la main, la première place de la premier League, c’est peu. Mais en valeur intrinsèque, il s’agit d’une très forte somme qui peut faire beaucoup de bien aux dirigeants de l’équipe où évoluent nos deux compatriotes: Mahrez et Slimani. Il n’y a pas de raison de faire là « grise mine » ou de jouer à l’enfant gâté.

Cette année, il y a eu une nette augmentation de la plus-value en provenance des droits TV. La quote-part, qui a nettement augmenté cette saison du fait que la qualité du football anglais a été aussi revalorisée, fait que l’argent comme on dit coule à flots, au point où la fédération anglaise est considérée parmi les plus riches au monde avec Laliga Santander espagnole. Face à cette embellie financière, Chelsea, qui s’est emparée du titre de champion, au nez et à la barbe d’équipes huppées, comme Arsenal, Manchester City et United, Liverpool… vient d’empocher la bagatelle de 172 millions d’euros. Une somme rondelette qui peut permettre au président, Abramovic, de récupérer un peu de son argent investi. Un retour d’investissement qui fait vraiment plaisir. La venue de l’entraîneur Conté lui a été assez judicieuse. Ainsi, il peut entamer le mercato estival en position de force, surtout qu’il va garder son coach la saison prochaine. Ce qui est bien dans cette Premier League anglaise, c’est que tous les clubs seront servis pour tous les efforts accomplis durant la saison. En effet, cette Fédération Sportive anglaise qui gère le football va distribuer aux 20 sociétaires de la Premier League 2,5 milliards d’euros. C’est ce qui fait que le problème d’argent ne peut se poser dans cette Fédération Sportive très bien organisée au demeurant. Ceci dit, on ne peut pas dire qu’il y a photo avec nos clubs d’élite. Ils sont loin du compte et la comparaison n’a même pas lieu d’être. Nos clubs, même s’ils montent sur le podium, gagnent des «miettes » qui ne peuvent leur permettre de subvenir à leurs besoins aussi bien quotidiens qu’annuels. Car, sans l’apport des pouvoirs publics, ils seront voués à mettre « la clé sous le paillasson ». De plus, certains clubs, en cette fin de saison, ont demandé à ce que leurs matches ne soient pas retransmis par la Télévision publique afin de ne pas montrer au grand jour certains « stratagèmes» qui ne peuvent être que compromettants. Ce n’est pas normal ! Au fond, la LFP, qui distribue la manne de la télévision suite aux conventions signées, a donc la possibilité de réduire les droits TV alloués aux clubs. Et ce n’est que justice, du fait que nos clubs sont en train de faire fi de la sportivité et de l’éthique. En Angleterre, c’est tout à fait normal que Tottenham prenne 166m. d’euros en tant que deuxième et Manchester City et Liverpool prennent respectivement 168m. d’euros et 167,5 m. d’euros pour une meilleure médiatisation. Il n’y a que le travail bien fait qui est rentable et peut être comme un investissement sûr. Le reste, cela compte pour des « prunes ». Nos clubs ne font rien pour améliorer leurs fins de mois et éviter les querelles intempestives et surtout récurrentes avec leurs joueurs qui, non payés, s’adressent désespérément à la CRL. Une situation qui, malheureusement, se reproduit de saison en saison. A revoir !

Hamid Gharbi