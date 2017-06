Entretien, M’hamed Haniched, entr. gardiens de but de l’USMH : «Mana est pour le retour de Charef»

Comment s’est effectué votre retour à l’USMH ?

Le plus normalement du monde. J’ai repris mon travail avec le staff technique samedi passé. J’ai accepté de reprendre après que les dirigeants eurent pris attache avec moi. Ils m’ont demandé de revenir, surtout que l’équipe a besoin de nous en ce moment crucial de la saison. Il ne reste que trois rencontres de championnat et l’USMH n’a pas encore assuré son maintien.



Qui a pris attache avec vous ?

C’est le président Mana et Fayçal Bensemra. Ils m’ont appelé et m’ont exprimé leur souhait de me voir à nouveau au sein du staff technique.



Pourquoi donc avoir dans un premier temps plié bagages pour revenir par la suite ?

Comme tout le monde le sait, les joueurs et les membres du staff technique, nous n’étions pas payés depuis plusieurs mois. La situation était devenue tendue et exécrable. Après que les caisses du club eurent été renflouées alors que Laïb présidait encore le club, on espérait être tous enfin régularisés. Mana, qui lui a succédé dans les circonstances que tout le monde sait, a payé l’ensemble des joueurs, sauf l’entraîneur, Charef, et les membres du staff. C’est ce qui nous a poussés Charef, Abdelaziz et moi-même à rentrer chez nous. Cela, d’autant plus que personne ne nous a considérés ni même parlé. C’est ce que j’ai expliqué à Mana et Bensemra, lorsqu’ils m’ont appelé pour me demander de reprendre. Ils ont fait d’ailleurs de même avec Abdelaziz. Si je suis revenu, c’est parce que je n’ai jamais tourné le dos à l’USMH, surtout pas dans les moments difficiles.



Vous a-t-on pour autant payés pour avoir accepté de revenir ?

Eh bien non, pas encore ! Mana m’a fait savoir qu’il avait confiance en nous, surtout que l’équipe a besoin de nous tous en ce moment. Il m’a rassuré qu’il me remettra mon argent dès que possible et qu’il faudra unir nos efforts pour assurer le maintien de l’USMH en Ligue 1.



Depuis combien de temps vous n’avez pas perçu votre salaire ?

Depuis sept longs mois. C’est franchement pénible. On est pères de famille et le football est notre gagne-pain. Même la prime du MOB ne m’a pas été versée jusqu’à présent. Mais, j’espère récupérer mon dû incessamment. Je fais confiance à Mana et Bensemra qui m’ont rassuré sur ce plan-là.



Est-il exact que Mana espère aussi le retour de Charef, qui pourtant ne s’entend pas du tout avec lui ?

Oui, je vous le confirme. Mana reconnaît la valeur de Charef en tant que technicien et la qualité de son travail avec son staff. C’est lui-même qui me l’a affirmé. Il m’a dit qu’il est favorable à son retour. Il n’est donc pas contre Charef. Il m’a indiqué que seul l’intérêt de l’équipe primait sur toute autre considération. Il m’a demandé de lui parler pour qu’il revienne.



L’avez-vous fait ? Et qu’en pense le concerné ?

Oui j’ai informé Charef de cela. Il s’est montré disposé à reprendre du service, si les conditions s’y prêtent et bien évidemment si on lui remet son argent. Il n’a pas été payé depuis des mois et des mois. Son dossier est au niveau de la CRL d’ailleurs.



Appréhendez-vous la fin de saison, surtout que l’USMH n’a pas encore assuré son maintien?

Certes, on dispose d’une marge de manœuvre puisque l’USMH compte quelques points d’avance sur les équipes en mauvaise posture. Toutefois, on n’est jamais à l’abri d’un malheur en football. Les choses se passent tellement vite. Le groupe est conscient de cela et déterminé. Il est impératif de bien négocier le prochain match derby face au CRB. Une victoire nous fera beaucoup de bien et le maintien sera assuré. Un match nul sera bon à prendre. Mais il n’est pas question de perdre. Ensuite, on recevra Relizane chez nous et, enfin, on se déplacera à Médéa. Il faut négocier au mieux chaque rencontre pour se tirer d’affaire. Ce que je crains, se sont les combines de fin de saison. J’espère que l’USMH ne sera pas victime de complot de certaines équipes qui luttent pour le maintien et qui voudront sauver leur tête à ses dépens.



On vous annonce au NAHD pour la saison prochaine. Confirmez-vous les contacts avec le Nasria ?

Oui, c’est vrai. Je tiens à remercier les responsables du NAHD pour l’intérêt qu’ils m’accordent. Je ne me suis pas encore engagé. Je leur ai demandé d’attendre la fin de la saison pour trancher la question. C’est par respect à l’USMH. Je dois terminer ma mission avec El-Harrach, après je prendrai une décision.

Mohamed-Amine Azzouz