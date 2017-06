Ligue1 (28e journée) : Gare au vaincu !

C’est pour cette raison, durant ce mois de Ramadhan, que le début des rencontres a été fixé à 17 h, sauf pour certaines rencontres qui se joueront en nocturne. Là, on n’a pas respecté la réglementation qui dit qu’à partir de la 26e journée, tous les matches se joueront le même jour et à la même heure. A priori, la LFP s’est laissée faire. On pourrait le comprendre pour les matches de la JS Saoura où le mercure dépasse les 40 degrès.

Le leader, l’ESS, aura, apparemment, un match à sa portée devant la lanterne rouge, le MOB déjà rétrogradé. Ce club n’a plus rien à espérer, sauf terminer le présent exercice en beauté comme il l’avait fait face au MCO. Car, on ne le répètera jamais assez, le MOB possède un bon groupe, « plombé » seulement par le manque de moyens financiers. Les Sétifiens viseront la gagne. Vont-ils l’obtenir ? C’est la question qui se pose.

En embuscade, le MCA aura une mission des plus périlleuses, à Relizane, face à l’équipe locale concernée directement par la relégation. A première vue, ce sera le match à ne pas rater pour les locaux. Toutefois, les poulains de Bouakkaz doivent se méfier de cette équipe du MCA qui traverse une phase ascendante. Ce sera un match très intéressant à suivre pour les fans des deux équipes. C’est là, pour les Usmistes, une occasion franche de gagner et prendre la troisième place aux Abassis. Un nul serait presque synonyme de défaite, puisqu’il mettrait définitivement l’USMA hors champ quant à la course au titre.

CRB-USMH, un derby qui promet, surtout que les deux larrons voudront l’emporter et assurer définitivement leur maintien en Ligue1.

Le déplacement de la JSK à Médéa pour y affronter le team local sera décisif. En effet, une défaite des Canaris leur serait très difficile à remonter du fait que les différentes équipes menacées se trouvent dans un

«mouchoir de poche». Le CSC, qui reçoit le CAB, possède là une très bonne opportunité pour se donner un peu de répit, surtout qu’il recevra en fin de championnat le MCO déjà assuré de son maintien en Ligue1. Le DRBT, qui en découdra, chez lui, au stade Lahoua-Smaîl, avec une équipe du NAHD dont les frères Zemirli viennent de démissionner —elle n’est pas encore entérinée par le CA du NAHD—, partira avec les faveurs des pronostics. Les Tadjenentis n’ont pas droit au faux pas. Que le fair-)play soit prédominant !

H. G.